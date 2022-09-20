「緊緊緊」來真的！陳其邁最新調查奪進步王　高雄競爭力衝6都第二





▲陳其邁施政滿意度排名六都第三，全台排名從19名進步9名，變成第10名。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2022《天下雜誌》公布縣市長滿意度調查結果，屏東縣長潘孟安打破紀錄，拿下4連霸，其中，名次進步最多則為高雄市長陳其邁。對於這份調查，陳其邁今在市政會議上表達感謝，除了先感謝市民，也感謝各局處團隊同仁這段期間努力拚市政，喊話大家辛苦了！有進步之後要繼續拚、繼續加油。

根據天下雜誌公布最新縣市調查，在縣市長施政滿意度調查部分，陳其邁施政滿意度排名六都第三，全台排名從19名進步9名，變成第10名；整體競爭力排名六都第二，僅次於台北，大幅度進步。另外，高雄在各項排名也全面進步，高雄的社福力滿意度為六都第一。

▲陳其邁成施政滿意度「進步王」，除感謝市民，也感謝辛苦打拼的團隊同仁。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於這次高雄躍身為「進步王」，陳其邁下午在市政會議上表達感謝，他先是感謝市民朋友的支持，接著向各局處辛苦努力的團隊同仁喊話「大家辛苦了！」他說，感謝同仁這段期間努力拚市政，但也強調，有進步之後要繼續拚、繼續加油。

高雄市政府發言人張硯卿則表示，陳其邁上任以來秉持「2年拚4年」的精神，帶領市府團隊拚市政，不只推動產業轉型、增加多元就業機會，同時也照顧市民生活，推動各項托幼、長照社福政策，要讓市民擁有更好的生活品質。

施政不分地域、族群、藍綠、世代，未來市長也將繼續謙卑傾聽民意，只要民眾有需求，市府團隊就會努力去做，繼續精進市政。