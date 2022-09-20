邱于軒夫婦未利益迴避遭罰！台灣基進要求認罪　她反擊喊告了

▲邱于軒夫婦未利益迴避遭罰，台灣基進市議員參選人楊佩樺要求公開說明認罪。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

監察院19日公布193期《廉政專刊》，內容指國民黨高雄市議員邱于軒夫婦因違反《公職人員利益衝突迴避法》，確定開罰140萬5千元。為此，台灣基進市議員參選人楊佩樺、李雨蓁及張博洋今（20）日召開記者會點名，邱于軒夫婦應公開說明認罪，並放棄行政訴訟；邱于軒則發出聲明澄清反擊，這完全不是事實，對於假訊息已委由律師收集資料準備提告。

由於邱于軒丈夫張簡正偉所經營的「大發食材行」，在承攬學校採購事項時並沒有主動揭露與邱于軒的親屬關係，違反公職人員利益迴避原則，然因邱于軒夫婦不服裁罰提起行政訴願，確定訴願駁回後《廉政專刊》才刊登案件內容。

▲▼邱于軒夫婦未利益迴避遭罰，台灣基進市議員參選人楊佩樺要求公開說明認罪。（圖／記者賴文萱翻攝）

台灣基進林園大寮區市議員參選人楊佩樺痛批，「明知故犯不只是違法，更是不道德。邱于軒夫婦公開說明認罪，放棄行政訴訟！」她彙整大發食材行的標案資訊發現，邱于軒夫婦的營養午餐事業版圖遍及南高雄，邱于軒擔任議員3年多的時間，總計得標339件，得標金額高達30,503,382元。

楊佩樺說，從幼兒園、國小、國中到高中全都不放過，還記得2018年邱于軒在競選期間，強調自己不包政府工程、要清廉問政，但是一上任就施壓林園高中取得營養午餐標案資訊，丈夫的營養午餐事業越做越大。

台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁呼籲，檢方應對邱于軒夫婦的案件重啟調查，也應主動調查其他民意代表濫用職權來圖利自己的相關案件。台灣基進三民區市議員參選人張博洋張博洋則怒批，生意人最重信用，而政治人物最重承諾，一個在標案揭露上違反信用，說詞來回反覆的老闆，加上一個違反自己選前說不包工程承諾的議員，這對夫妻的行為，就是政治人物從政最壞的示範。

▲針對基進黨釋放假訊息誤導選民，已涉嫌意圖使人不當選，邱于軒已委由律師收集資料準備提告。（圖／資料照／記者賴文萱翻攝）

對此，邱于軒下午發出聲明澄清，針對台灣基進故意以模糊焦點影射，她強調，先生的南北貨生意，早在自己從政之前就已經在做，公司業務都是獨立經營，所有標案也都經合法比價得標。

有心人故意將她議員職權和先生的生意做不當聯結，並把南北貨的生意抹黑成統包（包山包海），這完全不是事實也令人噁心！

針對基進黨抹黑的部份，邱于軒說，法院在今年3月就已經來文無罪簽結。她歷經2年，從廉政署、調查局各單位的漫長調查，最後的簽結書寫明她沒有涉及任何的不法，總算還給自己清白。

而關於監察院裁罰部份，邱于軒表示，僅是針對她先生公司「申報疏失」的行政罰，這部份公司已委任律師提起行政訴訟，正交由司法機關審理中。

邱于軒強調，基進黨長久以來對市政監督無所貢獻，卻全黨2年來只專注追殺邱于軒一人，堪稱史上最不務正業的政黨。針對基進黨在選前2個月故意冷飯熱炒，持續釋放假訊息誤導選民，已涉嫌意圖使人不當選，已委由律師收集資料準備提告。她也表示，針對此案她已正式說明多次，從未迴避。