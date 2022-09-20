8年執政好成績藍營基層難挺張善政　鄭文燦：選民會有自主判斷

▲桃園市長鄭文燦今（20）日受訪時針對八年執政成果讓藍營基層很難力挺張善政時指出，我執政八年已經把藍綠的高牆早就消弭，選民會有自主判斷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對舊任8年，市政成績亮眼讓藍營基層難以力挺張善政，桃園市長鄭文燦今（20）日受訪時表示，不要把選民當作部隊，我執政8年已把藍綠高牆早就消弭，桃園市民對桃園這8年進步是很有感的，選民都會有自主的判斷。

鄭文燦今天下午出席「浪愛延續，暖心陪伴」心輔犬計畫成果展受訪時指出，執政8年以來已經把藍綠的高牆消弭，桃園市民對這8年進步是很有感的，桃園人會珍惜這個改變，因為這改變得來不易，是我們共同努力得來的成果，符合我們所有桃園隊的精神。

鄭文燦還說，相信鄭運鵬能夠延續這個精神，也能夠把未來的桃園，運轉得很好，我覺得能與多元且不同的人群互動，這是基本好市長的條件，鄭運鵬他當過立院黨團幹事長，幹事長就是要異中求同，要整合出大家的意見，能夠面對問題解決困難，以這個特質來當市長很好。

此外，根據一份民調顯示，綠營您目前領先張善政4.5%？鄭運鵬認為，每個媒體做的民調都值得尊重，共同的趨勢就是我們不但拉近甚至超前，這是共同趨勢，這表示說過去一個多月以來，我們努力有獲得市民朋友認同，但我一再強調，參選的基本盤其實就是中央與鄭文燦市長的滿意度，鄭文燦市長的滿意度非常高，相信每位市民也有相對的政黨政治的意識形態，我們都尊重，我們用成績來讓市民做投票上面的選擇與改變。

鄭運鵬說，不論民調是5%或10%，我們一步步慢慢來，如何突破政黨政治的高牆是很有幫助的，我們是用成績、用市民的幸福感改變這樣個投票的傾向，對鄭文燦市長的滿意度，希望維持在高檔，這也是我勝選最大的動力與助力基礎。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（20）日受訪時希望張善政明天召開記者會時，一次說清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

藍營研究報告明天要召開記者會，有何看法？鄭運鵬強調，我認為他明天的記者會早就該做了，我希望說他對5736萬高額研究案，他是計畫主持人，希望他公開說明到底有哪一些複製貼上？哪一些是抄襲沒有告知著作權人？哪些是政府機關的直接貼上來領錢，更希望說朱立倫主席都已經幫張善政先生背書到這個地步，建議他一起召開，不要用政治語言與訴訟手段迴避說明的義務，這點上我希望國民黨可以來當張善政先生背書人，我也願聞其詳，看看他與周刊兩期的調查、農委會調查有什麼不一樣，我認為張善政身為計畫主持人應該要說明清楚，趕快說明清楚。

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