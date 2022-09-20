桃園化工廠提倡「環境永續」！　賴香伶：政府整合企業盼青年回流

▲賴香伶參觀新屋區的美琪生技工廠，左二為美琪生技總經理吳英偉。（圖／賴香伶競辦提供）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶20日參觀位於新屋區的美琪生技工廠，美琪工廠雖屬於化工廠，但全廠使用太陽能發電來降低碳排，每年約等於1.5座大安森林公園的吸碳量，更獲得綠色工廠的殊榮，此設計剛好和民眾黨五大共同政見中「環境永續」不謀而合。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶與同黨市議員參選人張清俊、徐慈檉參訪「新屋美琪生技工廠」，賴香伶表示，雖然新屋放眼望去盡是青綠色稻穗，但因人口外移嚴重且在地住民多已人口老化，許多田地卻沒有農耕，可說是土地廣博而農戶少，如何結合企業讓青年回流並帶動觀光，讓新屋不只是「魚米之鄉」更是有朝氣的「元氣之鄉」，更是一大難題。

美琪工廠廠長表示，雖然新屋地廣，但因人口結構改變也讓在地企業難找員工，許多員工都是從桃園其他區或甚至是雙北通勤往返工作。「參訪這座MIT70年老牌的綠色工廠，一路就遇到不少楊梅區和大溪過來的員工。」賴香伶說，未來將整合政府和在地企業，讓青年願意返鄉回流和讓優秀人才進駐桃園是兩大重點。

▼賴香伶參觀新屋區的美琪生技工廠。（圖／賴香伶競辦提供，下同）

