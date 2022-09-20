陳時中評柯文哲「覺得自己最厲害」　蔣萬安像「起乩」　

▲陳時中接受廣播節目專訪。（圖／翻攝自寶島聯播網直播）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中20日接受廣播節目「寶島全世界」專訪表示，台北市長柯文哲的性格就是「覺得自己最厲害，大家跟我來就沒有錯了」，而國民黨台北市長參選人蔣萬安現在看起來像「起童（台語，指起乩）」，讓人質疑不曉得蔣做過幾年律師？蔣以前說他擔任創投事業的律師，應該公布自己做過哪些成功案例，讓大家聞香一下。

主持人鄭弘儀今天關注，陳時中現在已經提出10大項政見，但是他過去擔任衛福部長，花了多少時間來熟悉台北市的市政？陳時中說，他大概花了5分之1的時間在了解市政，每天大概平均2個鐘頭左右，當然團隊要花的時間更多了，會由團隊先了解、討論後，才會提出來跟自己討論，做觀念的溝通，當然候選人的意志力很重要，都會列入考慮再公布。

陳時中透露，各個政見通常都是因為外界反應，再來跟專家討論討論要怎麼解決，或者像他在地方走時，地方的人反應，例如到士林北投時有人反應北投士林科技園區要來了，未來社子島也可能起來，才提出交通解方，讓交通的壓力減輕。

鄭弘儀詢問，柯文哲曾經說，要做台北市長的年齡不能太大，是不是在針對陳時中說的？陳時中笑說，他的體力是還好啦，他也贊成要給年輕人做，但年輕人也要經驗夠、歷練足，如果天縱英明，年輕有年輕的好，民主政治是選舉，代代有不同的人才出來，從中做選擇，是綜合的評判，不是單一指標做選擇。

陳時中直言，8年前他支持台北市長柯文哲，「柯P新政」前2、3年都有啟動，但是到第二任都停滯了，現在派無黨籍參選人黃珊珊出來選，提出的都是既有政策，為什麼副市長任內不啟動，要選舉時才啟動？問題在於執行力，市政不是手工藝，領導統御是很重要的事情，有些人說「我很厲害你都聽我的」，但他自己比較喜歡說「大家都很厲害」，把團隊力量發揮到最大，而不是壓抑了團隊的力量，柯文哲的局處首長走了這麼多人，那是因為裡面的人都知道，柯文哲很喜歡罵人，導致團隊動力不足。

陳時中形容，柯文哲的性格就是「覺得自己最厲害，大家跟我來就沒有錯了」，萬一有錯就罵人，鄭弘儀追問，自視太高嗎？陳時中說，對啦；至於蔣萬安，陳說，以前覺得蔣文質彬彬，現在看起來像「起童」，例如蔣質疑疫苗採購合約議題，讓人質疑不曉得蔣做過幾年律師？蔣以前說他擔任創投事業的律師，應該公布自己做過哪些成功案例，讓大家聞香一下。

陳時中批評，蔣萬安做為律師，明明知道疫苗採購公文列為密件保存30年，卻故意講成「封存」30年，「我會驚（台語，指擔心）欸！」因為若蔣萬安擔任市長，對公文的認知是這樣就慘了，連上面要不要放密、要保存多久，態度都不對。