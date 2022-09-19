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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠評估林智堅回歸效果始料未及　「帶來扭轉新竹選局能量」

▲▼前新竹市長林智堅重返新竹，替市長參選人沈慧虹站台。（圖／沈慧虹競選辦公室提供）

▲前新竹市長林智堅重返新竹，替市長參選人沈慧虹站台。（圖／沈慧虹競選辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

前新竹市長林智堅經過一個多月的沉潛，近日現身民進黨提名新竹市長候選人沈慧虹的造勢活動。綠營地方人士觀察，不論組織動員的陸戰，或臉書按讚的網路聲量，林智堅重返新竹，帶來足以扭轉選局的能量，這恐怕是國民黨、民眾黨一個月前歡呼林智堅從桃園退選時，所始料未及的。

林智堅歷經「論文事件」衝擊後，退出桃園市長選戰，經過一個多月的沉潛，17日再次回到新竹替沈慧虹站台。新竹綠營地方人士表示，活動當天，約莫半數的里長和3000多名支持者到場，林智堅意外返回家鄉，似乎讓這長選戰增添了一些可看性。

地方人士指出，熟悉選舉運作的人都知道，造勢是各選戰陣營檢視階段性成果的一個必要程序，從動員的順暢度與廣度，首先能檢視特定時期的操兵成果；另一方面則是下達指令給各該陣營支持者，「號角已經響起，要開始幫忙催票」。

但該人士坦言，發動造勢也是「兩面刃」，選戰的操盤最怕就是「萬人響應、一人到場」，而動員不力除了暴露實力不如預期，被外界看穿手腳，嚴重打擊後續的作戰；或者勉強湊足到場的人數，觀眾卻是眼神空洞，連拍手的力氣都沒有。

他表示，尤其在透過網路社群來打選戰的時代，某些候選人的網路貼文按讚數、留言數之高，令人歎為觀止，但這些帳號和聲量究竟是真是假，有多少是膨風的部分，仍要回到現實的造勢動員來檢證。

該人士進一步指出，在新竹市這樣高學歷、年輕化的人口結構下，要舉辦一場數千人的造勢活動確實不易，而沈慧虹在特定輿論持續做空下，能率先於三個主要陣營完成大型造勢活動，肯定讓對手以及地方上立場搖擺的意見領袖，從此不再敢看輕沈慧虹扶正的潛力。

地方人士分析，四年前林智堅以近五成得票率連任成功，對手國民黨的許明財、無黨的謝文進，兩人票數相加都不及於林智堅；而值得關注的是，今年許明財和謝文進現身，都頻繁出現在民眾黨高虹安的活動，他們出人出力輔選高虹安，讓這場新竹市長選舉，演變成四年前的延長加賽。

因此，綠營認為，高虹安緊抓四年前被新竹市民否定的謝文進、許明財，對戰過去8年擔任林智堅副手的沈慧虹；這對於沈慧虹來說，這是一場要和國民黨的舊勢力對決的戰役。

對於這次林智堅重返新竹高調替沈慧虹站台，沈慧虹競選團隊人士表示，這有仔細推敲過林智堅現身的時機和可能的效應，但從9月17日這場百工百業活動展現的氣勢，以及地方里長和意見領袖紛紛公開表態來看，林智堅的回歸，可以將過去8年團隊苦心經營的人脈與情感等優勢，重新凝聚。

他舉例，好比當天林智堅的臉書直播全場活動，當下就突破2萬個按讚數，一個貼文有兩萬個按讚，這是國民黨林耕仁、民眾黨高虹安兩人要好幾天文章加總起來才有的能量。

因此，綠營地方人士認為，不論是組織動員的陸戰，抑或臉書比賽按讚的網路聲量，林智堅重返新竹，帶來足以扭轉新竹市長選局的能量，這恐怕是國民黨、民眾黨一個月前歡呼林從桃園退選時，所始料未及。

▼前新竹市長林智堅重返新竹，替市長參選人沈慧虹站台。（圖／沈慧虹競選辦公室提供）

▲▼前新竹市長林智堅重返新竹，替市長參選人沈慧虹站台。（圖／沈慧虹競選辦公室提供）

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