批鄭文燦想當太上市長　鄭寶清發嗆賭雞排豪語

記者李芸樺／台北報導

桃園市長參選人鄭寶清脫離民進黨參選，落得背骨、中共同路人的罵名，他接受ETtdoay節目《欣儀最政點》訪問，指桃園市長鄭文燦私心指定接班人當馬前卒，為的是政商暗黑勢力掛勾，並想繼續當「太上」市長。客家人精神就是硬頸，寧願砍頭不被摸頭，他有話敢說，請鎖定9/20週二下午13:10播出的《欣儀最政點》。

鄭寶清接受主持人王欣儀訪問時透露，和民進黨分道揚鑣，他感到痛苦與不捨，但他和民進黨無恩無仇，只是期望它回歸創黨初衷；壓跨他的最後兩根稻草是蔡英文和鄭文燦，他剖析蔡英文，指蔡是有強烈意志的人，也可以忍耐，做什麼事就是要達到她的目的。

被罵背骨，但鄭寶清說，歷史上改變社會的人都是背骨的人，他希望改變，就得像廚師不怕進廚房弄髒臉，明知道會被抹黑，壓力山大他仍要走下去，把社會對他的栽培回饋給桃園。

然而鄭寶清在藍綠白夾殺下，近期媒體民調卻有聲勢上漲情況，默默來到17%支持度，竟瓜分了這些人的票？鄭寶清也強調，4個候選人中只有他是在地人，其他都是外來的，他承諾若當選市長，就請全桃園市民吃雞排。

他認為鄭文燦想要繼續當太上市長，而鄭運鵬是不是不靠鄭文燦光環就沒戲唱，鄭寶清還怎麼評論對手，請鎖定明天(20日)《欣儀最政點》節目播出。