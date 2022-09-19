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反批饒慶鈴放任部屬罵蔡英文　劉櫂豪：政治語言製造對立

▲▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌視察中央災害應變中心。（圖／災變中心提供）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌昨晚視察中央災害應變中心。（圖／災變中心提供）

記者呂晏慈／台北報導

台東18日發生規模6.8淺層地震，全台有感，台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳19日發文批評總統蔡英文在中央災害應變指揮中心「照稿唸完就離開」，最冷血無意義的防災會議，台東縣長饒慶鈴也留言稱，「捨不得的是所有人的時間，就這樣乾耗掉了」；民進黨台東縣長參選人劉櫂豪批評，這是以政治語言塑造對立，對防災工作沒有任何幫助。

劉櫂豪今天下午受訪痛批，面對前兩天大地震的天然災害，應該中央、地方大家齊心合力做救災工作，饒慶鈴不該放任一級主管用政治性的話語來製造對立，她的一級主管在臉書上說中央召開的防災會議有顏色之分，甚至以「冷血」形容，他覺得這是一種充滿政治語言的政治對立，對於現在應該積極努力去做的救災、防災工作沒有任何幫助。

劉櫂豪回憶，當初蔡政府在推動前瞻基礎建設計畫時，饒慶鈴帶頭反對，而且用充滿政治性的語言攻擊這項對台東挹注非常大的經費，現在事實證明，前瞻基礎建設對台東有很大的正面影響，饒也把相關建設當作自己的政績。

劉櫂豪說，面對天災地變的時候，更顯現一名行政首長的能力，應該要團結一致，大家努力做好救災防災工作，「饒慶鈴不做，換劉櫂豪來做！」他自己絕對不會用這種政治性的話語來做政治上的對立，而是會不分藍綠建設好台東。

劉櫂豪強調，面對這次地震所帶來的損害，包括交通、鐵路、公路損害等，交通部已經在第一時間進行搶修，而且也盡可能的恢復正常，相信也會儘速啟動機制，積極給予經費上的協助，恢復寶華橋的通行。

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