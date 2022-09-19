陳時中拋「士北路網10年計畫」　北市交通局逐一打臉：皆不可行

▲陳時中18日出席士林北投前瞻路網10年計劃公布記者會。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中18日提出「士林北投前瞻路網十年計畫」，包括洲美快速道路高架路段銜接國道一號、百齡橋抬高改建、拓寬通河東街與通河西街等，台北市交通局於18日晚間回應，方案皆為不可行。

針對陳時中提出「洲美快速道路高架路段直接銜接國道一號」，台北市交通局表示，北市於2015年已評估過工程可行性，因受限於腹地不足，且其工程落柱位置涉及鄰近民宅或防汛河川地，無論以高架或平面方案皆不可行。

北市交通局指出，同時也評估洲美快速道路往北延伸工程，因需占用大業路平面車道約6公尺空間，使大業路由原先3車道變為1車道，且因西側綠帶下方壓力排水箱涵有荷重、維管問題，無法拓寬作為車道使用，延伸至大業路將造成平面車流壅塞問題；另引道需跨越洲美快速道路主橋及既有匝道，除了坡度設計困難之外，無適當落柱位置，工程面並不可行。

至於陳時中規劃要「將百齡橋抬高改建」，北市交通局提及，若要符合法令規定，橋面可能需提高5至6公尺，其兩端引道勢必拉長，初步評估會造成中正路與承德路口的立體交叉問題，且與重慶北路匝道、重陽橋引道都有高程銜接問題，另外施工時並無替代道路，整體應再詳細工程評估。

而陳時中的拓寬通河東街、通河西街為綠色新通廊，串連承德路、中山北路、新生北路部分，北市交通局稱，該方案是將土堤改為結構擋土牆，工程規模較大，施工方式、順序及時程都需再仔細評估，還需確認土地取得方式，若為徵收則需要再處理，也涉及相關抽水站該如何改建及高速公路諸多橋柱問題，本方案需配合百齡橋能提高才具可行性。

北市交通局說明，配合北士科的開發，士林北投整體交通規劃以大眾運輸系統為優先，除了透過公車接駁至鄰近捷運芝山站、劍潭站等站，未來公車路線將配合園區開發進程、產業發展與人口規模需求規劃及調整，且與社子島間規劃大眾運輸橋梁，預留輕軌路權空間，鼓勵使用大眾運輸。

而聯外道路部分，交通局說，以承德路、福國路及文林北路為主，新工處正辦理福國路延伸興建工程，預計今年11月完工，以銜接承德路、文林北路及中山北路等主要幹道以及洲美快速道路，具分散車流效果。