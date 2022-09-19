歷經109小時結束！瞻仰女王「逾40萬人徹夜排爆」　趕上最後一晚

▲倫敦18日湧現最後一波排隊等待瞻仰女王的人潮，僅管被警告須排隊14小時，仍有人搶在最後一刻加入隊伍。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

英國女王國葬前停靈西敏廳（Westminster Hall）於14日下午5時起連續4天開放公眾瞻仰，倫敦18日晚間湧現最後一波排隊人潮後，當局不再開放更多人加入隊伍，最終歷經109個小時，共超過40萬人排隊等待憑弔女王。由於隊伍不斷移動，民眾可能要連續站著好幾小時，幾乎沒有時間坐下。

綜合BBC等外媒報導，女王靈柩開放瞻仰時間只到周一（19日）上午6時30分，其後將不允許民眾進入西敏廳，周日下午過後湧現最後一波排隊人潮，儘管被警告可能要排上14小時，仍有許多人在最後時刻抵達。當局在晚間10時40分左右證實已經關閉隊伍，並進行周邊管制。

《太陽報》報導稱，這4天多以來，共有超過40萬人歷經了109個小時的等待，終於進入西敏廳憑弔女王。最久等待時間一度須花費24小時以上，排隊人龍超過5英里（8公里）。BBC則稱，從西敏廳到南華克（Southwark）排隊隊伍綿延6.9英里，而在南華克公園S型排列的隊伍長度也達到3英里，合計將近10英里（16公里）長。

▲英國當局18日晚間關閉瞻仰女王的排隊隊伍，綿延至少8公里的人龍消失。（圖／路透）

BBC訪問了最後加入隊伍的一對母女，克莉斯汀和莎拉（Christine and Sarah Rogers），她們從英格蘭東部薩福克郡（Suffolk）的伍德布里奇（Woodbridge）趕來，成為周日晚間最後2名拿到排隊手環的民眾。當工作人員宣布截止時，排在她們後面的群眾發出失望的哀嘆，但最後他們也以熱烈的掌聲恭喜這對母女。

克莉斯汀說，女王在位期間橫跨了她的一生，「我想去那裡向她說聲謝謝，這對而言意義重大。」與此同時，倫敦橋附近有數百人被拒於門外，未能拿到排隊手環的帕巴利（Vidur Pabari）表示，「我們走到了最後一步，直到他們說不再發手環了，真是令人心碎。」官員們表示，他們已經「盡可能地」讓更多人能有機會向女王告別。

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