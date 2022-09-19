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王室最帥護衛怎麼了？　陪查爾斯出巡「詭異僵硬」畫面瘋傳

▲▼ 查爾斯三世出巡時，王室護衛被捕捉到手部動作十分不自然。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 查爾斯三世出巡時，護衛被捕捉到手部動作不自然。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世駕崩，號稱她生前「最帥護衛」的蘇格蘭軍官湯普森（Jonathan Thompson）成為新國王查爾斯三世侍從武官，日前陪同查爾斯出巡時卻被捕捉到一段詭異畫面，因為他和其他幾名護衛的手部動作看起來都十分僵硬又不自然，西裝裡又出現一塊奇怪的突起，引起網友熱烈討論他們是否「帶假手」，為的是在緊急狀況下可用真手掏槍護主。

@jase_the_ace_ King Charles security #kingcharles #buckinghampalace #security #kingcharlesiii #bodygaurd #fakearm ♬ original sound - Jason

網友傑森日前在TikTok上傳這段畫面，可見查爾斯在戶外和民眾握手寒暄時，後方有一群身穿西裝的護衛，過去在公開儀式中多穿著皇家蘇格蘭兵團制服的湯普森少校也換上深色西裝，在查爾斯幾步距離外以雙手交握的姿勢戒備。

傑森注意到，湯普森以右手握住左手的姿勢相當詭異，左手看起來根本不會動，且他身旁一名白髮護衛的右手也看起來很假，左手明明是握起的姿勢，右手卻一直呈現鬆開的狀態，一動也不動，且移動時可見他的西裝外套裡頭有一塊詭異形狀的突起，猜測他們都配戴一隻假肢，藏起來的真手實際上握著一把槍。

@kevhead22 What's going on with the Bodyguard's hands? #KingCharles #Bodyguard ♬ Stranger Things - Remix - Dharma

▲▼ 查爾斯三世出巡時，王室護衛被捕捉到手部動作十分不自然。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 另一名護衛一隻手也十分僵硬。（圖／翻攝自TikTok）

這段影片至今累計破1560萬次觀看，另一名網友凱文看電視時也發現，查爾斯身邊一名護衛的左手始終維持張開的姿勢，且角度完全不變，令他忍不住困惑，「那個保鑣的手怎麼了？」影片累計近400萬次觀看。

網友對此意見不一，有人認為是大眾過度解讀，但也有不少人指出，王室維安人員「帶假手」早是常識，「那可是國王，他的保鑣手上當然有槍」、「他們沒有公開（亮槍）的唯一原因就是為了讓民眾保持冷靜」。

重要人物的保鑣值勤時會使用假肢的說法並不少見，2017年美國前總統川普的特勤人員走在川普和妻子梅蘭妮亞身後，就被捕捉到一隻手詭異地抓著另一隻手小拇指，引起網友懷疑他裝上「戰術假手」（Tactical Fake Arm），真正的右手實際上在風衣下拿著一把步槍，以防意外發生。

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