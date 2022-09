英國王室公布最新肖像照！　女王佩戴「海藍寶石胸針」向父親致敬

▲英國女王伊莉莎白二世生前未曝光的肖像照。(圖/翻攝自Facebook/The Royal Family)



記者張方瑀/綜合報導

英國王室18日公開了一張女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)生前從未曝光過的肖像照,照片中的女王穿著淡藍色的套裝,最顯眼的就是左肩上的海藍寶石胸針,這是她的父親喬治六世送給她的18歲生日禮物,王室評論家也點出其中意義。

根據《每日郵報》報導,英國王室18日公開了一張女王在今年5月初於溫莎城堡(Windsor Castle)拍攝的肖像照,女王在這張生前從未曝光的照片中,穿著一襲淡藍色套裝,戴著珍珠耳環和三股珍珠項鍊,最顯眼的還是左肩上的海藍寶石胸針。

女王收藏了大量珠寶,包含家族傳承或來自各國領導人的禮物,光是胸針就有超過100枚。這枚胸針是喬治六世(George VI)在1944年4月送給女王的18歲生日禮物,它們是海藍色的寶石和鑽石所製成,採用了1940年代的典型設計,結合了長棍形、橢圓形和圓形的鑽石。

The Princess of Wales wore one of the Queen's three-strand pearl necklaces as she & Prince William headed to Buckingham Palace to receive Her Majesty's coffin. The Queen had a large collection of three-strand pearl necklaces which you can read about here: https://t.co/H43VkTy2jA pic.twitter.com/UvvtpXFFeB