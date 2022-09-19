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喬治王子、夏綠蒂公主將出席女王國葬　伴靈柩步行至西敏寺

▲▼已故英國女王伊莉莎白二世、威廉王子、凱特、喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉王子夫婦19日將帶著長子喬治王子和長女夏綠蒂公主出席女王國葬。（圖／美聯社）

記者張寧倢／編譯

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬儀式將於當地時間19日上午在倫敦西敏寺舉行。先前傳出威廉王子和凱特可能帶著長子喬治一起現身，如今除了9歲的喬治小王子確定出席之外，7歲的夏綠蒂公主也將參加國葬，喬治和夏綠蒂將和父母一同走在女王靈柩後方，為曾祖母送行。

▲▼伊莉莎白二世,伊麗莎白二世,路易王子,查爾斯王子,凱特王妃,夏綠蒂公主。（圖／路透）

▲伊莉莎白二世女王生前與曾孫輩感情密切。圖為女王在白金禧慶典上，與當時的查爾斯王儲、凱特、夏綠蒂公主和路易王子身影。（圖／路透）

威廉成為王儲後，喬治王子和夏綠蒂公主也隨之成為英國王位第2順位和第3順位繼承人。BBC報導稱，英國王室公布的國葬儀式程序顯示，喬治和夏綠蒂19日將隨著王室成員的隊伍，一同步行在靈柩後方進入西敏寺，父母威廉和凱特將走在2個孩子的前面，緊接在喬治和夏綠蒂後方的則是哈利王子與妻子梅根。

▲▼ 路易王子 。（圖／路透社）

▲路易王子年紀尚小，過去多次在公開場合做出浮誇反應，將不會出席國葬儀式。（圖／路透）

英國《每日郵報》報導，威廉和凱特對於子女是否該一起出席國葬「考慮了很久」，但在喬治和夏綠蒂3月曾參加曾祖父菲利普親王的追悼會後，威廉夫婦認為他們可以應付這個莊嚴肅穆的場合。消息人士表示，「當然，小路易年紀還太小，但他們認為喬治和夏綠蒂足以勝任。」威廉的小兒子路易只有4歲，過去在公開場合就曾以逗趣表情、浮誇的反應吸引大眾目光。

據報導，上周凱特曾向哀悼者透露，3名子女在曾祖母離世後「一切都好」，為了孩子們，他們都在盡可能地維持一切正常。不過，到目前為止，王室悼念女王的公開活動中，威廉、凱特的孩子們都未曾露面。

►女王逝世後從未露面！　威廉凱特「考慮帶9歲小喬治」參加國葬

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