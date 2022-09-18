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基隆+865！專責病房空床率45.6%　林右昌籲儘速接種疫苗

▲0602基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中18日公布國內本土病例，新增3萬9330例，其中基隆新增865例，全市專責病房空床率45.6%，市長林右昌表示，衛生局一連2天在基隆港務分公司1樓設置大型接種站，為6個月到5歲幼兒接種BNT疫苗，他提醒家長，萬一沒趕上這次施打作業，仍可就近洽詢合約醫療院所，為孩子預約接種。

衛生局表示，不論是6個月至5歲幼兒要接種幼兒第1劑Moderna（莫德納）疫苗或BNT疫苗，或是5至11歲的小孩要接種疫苗，合約醫療院所就近洽詢合約醫療院所，安排為孩子預約接種，相關合約醫療院所的資訊，可到「基隆市衛生局」網站查詢；至於已接種2劑COVID-19疫苗，且間隔滿12週（84天）以上滿18歲的民眾，也建議應該儘速接種1劑COVID-19疫苗追加劑，提升免疫保護力。

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▲0918基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

有關基隆市疫情部分，本市今日865名確診人數中，包括外縣市通報119例，佔13.76%；其中女性455人、男性410人；若以年齡別區分的話，35-44歲有138人最多，占15.95%；25-34歲有133人次之，占15.38%，至於75歲以上的長者有27人、65-74歲有85人、6歲以下有42人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治74人、空床62床，空床率45.6%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症25名、中症17名、輕症17名；部立基隆醫院：中症1名、輕症12名；礦工醫院：輕症2名；三總基隆分院無收治。

▲0918基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估16萬5521人，利用快速通道的有4萬3744人，有9萬3713人完成居家醫療評估，居家醫療已入案7萬2623人，條件不符合則有2萬1090人。

▲0918基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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