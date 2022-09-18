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社會 社會焦點 保障人權

禮貌小偷留紙條：謝謝勿報警　檳榔攤老闆超無奈…得手700判4月

▲竊賊，偷竊，闖空門，小偷，強盜。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲一名男慣竊潛入檳榔攤偷700元，寫下紙條希望老闆不要報警還說「謝謝」，但最後仍是被法官判刑。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者蔡怡萍／基隆報導

一名58歲劉姓男子才因加重竊盜被關出獄1年多，就又重操舊業，在深夜持螺絲起子撬開檳榔攤的鐵柵門扣環入內行竊，從抽屜偷了700元，還留下「麻煩忽報（勿報警）欠七百元謝謝」的字條後離去，但檳榔攤老闆仍不縱容報警處理，法官認為雖然劉只得手700元，事後也以5000元與老闆和解，但他拿工具故意撬開防盜設備、又不知悔改，依攜帶兇器踰越安全設備竊盜罪，累犯，處有期徒刑4月，可易科罰金。

根據起訴書，劉男2020年11月才剛繳完加重竊盜被判刑4月的罰金，沒想到仍是罰不怕，今年1月5日深夜，又帶著螺絲起子到基隆某間檳榔攤，撬開鐵柵門扣環打開大門門鎖，入內竊取了抽屜中的700元，並找紙筆寫了一張「麻煩忽報欠七百元謝謝」的字條，留在桌上後離開。

隔天檳榔攤老闆看見紙條哭笑不得，但仍選擇不姑息違法行為報警抓人，循線逮到劉男後他即坦承犯行，表示因為身體狀況不好，缺錢花用，才又重回老本行，檢察官偵結後向法院聲請簡易判決。

基隆地院審後認為，劉男持螺絲起子撥開老闆特意加裝的「安全設備」，使其喪失原本作用，又在遭判刑後5年內再犯類似案件，未能記取教訓，考量劉所竊地點為檳榔攤，非一般住宅，影響他人生命安全較小，又只偷到700元，並與老闆以5000元和解，態度尚可，在審酌後依攜帶兇器踰越安全設備竊盜罪，累犯，處4月徒刑，可易科罰金12萬，仍可上訴。
 

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