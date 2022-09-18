蔡英文定調基隆選舉「進步或停滯之戰」　籲不讓家族政治捲土重來

▲蔡英文為蔡適應站台輔選。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選戰倒數，身兼民進黨主席的總統蔡英文18日赴基隆市為黨籍市長參選人蔡適應站台，她致詞時談及，基隆8年來的改變，大家都看得見，市長林右昌8年為基隆所做的努力讓這座城市越來越繁榮、市民越來越光榮，很多基隆鄉親擔心選舉後基隆又退回8年前的黯淡無光，因此拜託大家支持蔡適應，讓他帶領基隆延續光榮，且基隆不只市長要過關，民進黨的議員、里長也要全壘打，一定要贏。

蔡適應競總成立大會今天邀請蔡英文、副總統賴清德、基隆市長林右昌、立委邱泰源、林靜儀、國策顧問童永、洪團樟、張金華等人站台助講，蔡英文率領群眾高呼「接棒基隆」、「延續光榮」、「蔡適應凍蒜」口號，現場旗海飄揚、吶喊聲震天響，宣示年底選舉必勝的氣勢。

蔡英文致詞時說，今年年底選戰，對基隆來說，是一場關鍵之戰，一場進步或停滯之戰，基隆不是綠的，基隆也不是藍的，11月26日投的不是政黨之爭，而是基隆這座城市的未來，「我們要選擇讓基隆繼續進步？還是要讓這裡退回停滯不前的年代？我們要選擇讓基隆發展升級？還是要讓家族政治捲土重來？我想在場的人都會同意，一定要讓基隆繼續前進」。

蔡英文說，距離今年的選舉，只剩倒數69天，除了要團結支持蔡適應、團結支持基隆隊，還有一件很重要的事情，就是要團結阻止假訊息，只要收到來路不明的訊息，一定「要查證、幫澄清、不轉傳」，讓選舉回歸理性的討論、回歸政見的比較，民進黨要團結起來，才能讓好的政見贏過假的訊息。