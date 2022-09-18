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快訊／今本土+39330！仍有11縣市破千　確診分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內39,330例本土個案及39例死亡。本土個案以新北市8,607例最多，包括新北市共有11縣市個案破千。

▲▼9/18新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之39,330例本土病例，為18,395例男性、20,917例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,607例)、臺中市(4,951例)、臺北市(4,511例)、桃園市(4,097例)、高雄市(3,147例)、臺南市(2,352例)、彰化縣(1,831例)、新竹縣(1,149例)、新竹市(1,037例)、宜蘭縣(1,014例)、屏東縣(1,012例)、苗栗縣(867例)、基隆市(865例)、雲林縣(853例)、南投縣(786例)、花蓮縣(644例)、嘉義縣(604例)、嘉義市(433例)、臺東縣(294例)、金門縣(139例)、澎湖縣(118例)、連江縣(19例)。

▲▼9/18新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲9/18新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增39例本土病例死亡個案，為24例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月27日至9月15日，死亡日期介於9月3日至9月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計17,168,035例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,190,431例排除)，其中5,970,438例確診，分別為32,194例境外移入、5,938,190例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,548例COVID-19死亡病例，其中10,532例本土，個案居住縣市分布為新北市2,220例、臺北市1,184例、臺中市1,064例、高雄市985例、桃園市805例、臺南市803例、彰化縣618例、屏東縣423例、雲林縣329例、南投縣307例、苗栗縣267例、嘉義縣250例、基隆市228例、宜蘭縣218例、花蓮縣183例、嘉義市171例、新竹縣168例、臺東縣148例、新竹市112例、澎湖縣30例、金門縣19例；另16例為境外移入。

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