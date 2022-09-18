快訊／正、副總統都到場力挺蔡適應　「台下驚爆濺血」警遭割傷

記者郭世賢／基隆報導

民進黨基隆市長候選人蔡適應今（18日）上午在安樂區樂一路舉行競選總部成立大會，總統蔡英文、副總統賴清德皆到場站台。沒想到，1名男子疑情緒不穩，因不滿生活困苦，在會場中的內衛區，從包包內突拿出美工刀要陳情，警方見狀立即上前壓制，過程中，有員警手部遭割傷濺血，質疑維安有疏漏情形。

▲蔡適應競選總部成立！基隆男持美工刀陳情，警壓制遭劃傷濺血。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



據了解，18日上午10時許，副總統賴清德抵達會場前幾分鐘，1名潘姓男子（52歲）疑情緒不穩，在會場內從包包內拿出美工刀，警方見狀立即上前壓制，其口中還唸唸有詞；潘男平時在會場附近，撿拾資源回收維生，疑因不滿生活困苦，所以想趁著造勢場合表達不滿，警方將潘男帶回派出所，至於事發原因、動機待調查釐清。

潘男被帶回派出所時，供稱是政黨輪替後，生活過的不好，既然過的不好，就到現場自殘，死給他看等陳請，警訊後，將他依傷害罪嫌移送基隆地檢署送辦。

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▲▼男子疑因不滿生活困苦，持美工刀陳情遭警上前壓制，過程中有員警手部遭劃傷濺血。

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