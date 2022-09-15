妻子嚇得逃家！男在5歲女兒面前親手鋸斷右腿　聲稱自己是耶穌

▲這對父母均被指控危害兒童福利罪。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國阿肯色州48歲男子考克斯(Shannon Cox)在5歲女兒面前，用電動鋸木機砍下自己的腿，警方前往現場目睹到處都是血，而被切斷的腿就在鋸子旁邊，調查發現，妻子事前感覺到丈夫很危險，卻不帶女兒一起逃跑，依一級危害兒童福利罪對他和妻子進行起訴。

事件8月2日發生在布恩郡(Boone County)，警方表示他們當天接到報案，前往現場發現考克斯全身赤裸躺在住家前，右腿已被切斷，現場到處都可見大量血跡，詢問情況時他只淡定回答，「鋸斷了」，緊急將他空運到醫院急救。

妻子珊迪(Sandy Michelle Cox)表示，丈夫在事發前一天突然變得很奇怪，一下說自己是耶穌一下又說是撒旦，還威脅要把她的頭扭下來，嚇得她沒帶走女兒就獨自逃跑。

警方進一步詢問珊迪為何不帶女兒時，她只說因為覺得丈夫不會對女兒怎麼樣，所以完全不擔心對方。警方後來也向5歲女童問話，她坦承親眼目睹爸爸鋸腿的過程，受到很大驚嚇。

考克斯與珊迪目前均被指控一級危害兒童福利罪，2人各自繳納美元1萬元（約台幣31萬元）保釋金後獲保，預計於下月中旬出庭，5歲女兒則暫時交由當地社福機構照顧。

▼男用電動鋸木機砍下自己右腿。（圖／示意圖／達志影像）