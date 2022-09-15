　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

妻子嚇得逃家！男在5歲女兒面前親手鋸斷右腿　聲稱自己是耶穌

妻子嚇得逃家！男在5歲女兒面前親手鋸斷右腿　聲稱自己是耶穌。（圖／翻攝自Twitter）

▲這對父母均被指控危害兒童福利罪。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國阿肯色州48歲男子考克斯(Shannon Cox)在5歲女兒面前，用電動鋸木機砍下自己的腿，警方前往現場目睹到處都是血，而被切斷的腿就在鋸子旁邊，調查發現，妻子事前感覺到丈夫很危險，卻不帶女兒一起逃跑，依一級危害兒童福利罪對他和妻子進行起訴。

事件8月2日發生在布恩郡(Boone County)，警方表示他們當天接到報案，前往現場發現考克斯全身赤裸躺在住家前，右腿已被切斷，現場到處都可見大量血跡，詢問情況時他只淡定回答，「鋸斷了」，緊急將他空運到醫院急救。

妻子珊迪(Sandy Michelle Cox)表示，丈夫在事發前一天突然變得很奇怪，一下說自己是耶穌一下又說是撒旦，還威脅要把她的頭扭下來，嚇得她沒帶走女兒就獨自逃跑。

警方進一步詢問珊迪為何不帶女兒時，她只說因為覺得丈夫不會對女兒怎麼樣，所以完全不擔心對方。警方後來也向5歲女童問話，她坦承親眼目睹爸爸鋸腿的過程，受到很大驚嚇。

考克斯與珊迪目前均被指控一級危害兒童福利罪，2人各自繳納美元1萬元（約台幣31萬元）保釋金後獲保，預計於下月中旬出庭，5歲女兒則暫時交由當地社福機構照顧。

▼男用電動鋸木機砍下自己右腿。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼電鋸,鋸子。（圖／達志影像／示意圖）

►EASY SHOP無痕、涼感內衣通通打折！快趁優惠囤一波

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
普丁遇襲！乘車「左前輪突爆炸」　3隨扈離奇失蹤
都靠身材爆紅！網揭1關鍵「峮峮完勝林襄」：不能比
24歲女露事業線想單純見面！　警搜「保險套、KY」傻了
比特犬激戰豪豬！　全身插滿百根刺「穿心奪命」亡
慶生吸笑氣　女慘遭「10男趁機連結」
快訊／砂石車卡邊坡搖晃！　台鐵大里福隆「全面停駛」
泰北高中教師被資遣　「天天準時到校122次」只為一件事
許維恩「脫到剩內衣」！　王家梁站後面羞爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

要房子被拒絕！女殺母割下腿肉「分屍去骨」　斷頭放爐子正要煮

3孩罹罕見眼疾視力逐漸喪失　爸媽「趕在失明前」帶全家環遊世界

騙男友懷孕！女冷血砍孕婦好友100刀　3歲女童面前開膛剖腹偷嬰兒

遊樂園「宇宙飛船」升空突然墜地　12歲童重摔脊椎受傷畫面曝光

被變態爸媽丟冰水3小時　5歲女童凍到口吐白沫「體溫只剩25度」

把野生袋鼠帶回家養　男慘被寵物「活活打死」醫護想救卻無法靠近

泰晤士報：英相特拉斯將與拜登會面　時間點在女王國葬前

傳普丁又躲過暗殺！乘車返官邸「左前輪突爆炸」　3隨扈離奇失蹤

西敏廳開放瞻仰4天！專家揭「女王遺體如何保存」　靈柩材質是關鍵

首爾地鐵站殺人！女站務員遭「尾隨進廁所砍死」　兇手竟是前同事

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

泰晤士報：英相特拉斯將與拜登會面　時間點在女王國葬前

傳普丁又躲過暗殺！乘車返官邸「左前輪突爆炸」　3隨扈離奇失蹤

西敏廳開放瞻仰4天！專家揭「女王遺體如何保存」　靈柩材質是關鍵

首爾地鐵站殺人！女站務員遭「尾隨進廁所砍死」　兇手竟是前同事

女上班遭7惡犬攻擊「公司沒人聽到她慘叫」　被咬爛全身昏迷重傷

未滿20歲新冠死者「73%1週內病歿」！　5成無慢性病史

哈利送別女王哭了！掩面強忍悲傷　卻因1動作被罵「又和梅根有關」

梅根追思「一抹微笑」又被罵！女王靈柩前行屈膝禮　哈利神色哀戚

妻子嚇得逃家！男在5歲女兒面前親手鋸斷右腿　聲稱自己是耶穌

紐西蘭「2童箱屍案」生母南韓落網！二手拍賣挖寶　驚揭4年命案

煮粥！紅襪守備不給力慘遭洋基橫掃　菜鳥先發苦問天　

全台首座「NVIDIA StudioＸMSI 協作空間」於輔大正式啟用　助織品服裝學系馳騁國際時尚舞台

自比湖人經典「OK連線」　唐斯：我和艾德華茲下季目標

月餅吃到3公分長螺絲！他兩顆牙齒險崩壞「不敢再吃硬的」

H級辣模辛尤里「被狗咬」濺血！破相照網驚：壓力到底是有多大

台灣第二季房價僅漲8.4％　全球排名第30名仍屬後段班

波爾最有可能離開勇士　NBA高層：當年用杜蘭特取代舊將

泰晤士報：英相特拉斯將與拜登會面　時間點在女王國葬前

傳普丁又躲過暗殺！乘車返官邸「左前輪突爆炸」　3隨扈離奇失蹤

他秀「老一輩台式漢堡」　勾起網友回憶殺：夾肉鬆是有錢人吃的

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

國際熱門新聞

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

亞契不會獲封殿下！原因曝光氣瘋哈利梅根

世衛：COVID-19全球疫情大流行有望結束

梅根頂煙燻妝守靈　又被網友痛罵　

女100刀砍死孕婦好友　3歲女童面前剖腹偷嬰

靠真子公主積蓄度日！尪還想接母到美國　婆媳關係破裂　

梅根腰間驚現「神祕摺痕」　被罵爆了

英女王國葬「又有3國」被列黑名單！

哈利送別女王哭了　卻因1動作又被罵

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

美參院外委會通過台灣政策法案　重整美對台政策

以為刮中1.9萬！他領獎卻變3100萬嚇傻

少年墜落90m深岩縫　醒來不知為何裸體

恐怖KK園區！強逼微胖妹「餓到瘦」接客

更多熱門

相關新聞

美日防長會談　再度確認台海和平穩定重要性

美日防長會談　再度確認台海和平穩定重要性

日本防衛大臣濱田靖一今天凌晨（華府時間14日）在華府與美國國防部長奧斯汀會談，兩人再度確認台灣海峽和平穩定的重要性，也都希望海峽兩岸問題和平解決。

輪椅男急揮手「這有人」　17歲屁孩開車衝撞輾過

輪椅男急揮手「這有人」　17歲屁孩開車衝撞輾過

美參院外委會通過台灣政策法案　重整美對台政策

美參院外委會通過台灣政策法案　重整美對台政策

拜登致電查爾斯哀悼英國女王辭世

拜登致電查爾斯哀悼英國女王辭世

以為刮中1.9萬！他領獎卻變3100萬嚇傻

以為刮中1.9萬！他領獎卻變3100萬嚇傻

關鍵字：

Shannon CoxSandy Michelle Cox阿肯色州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

26歲男星消失8年在跑外送

亞契不會獲封殿下！原因曝光氣瘋哈利梅根

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

快訊／劉引商罹新冠肺炎過世！

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

蔡阿嘎搶先「開箱iPhone 14」網嗨翻！

南瑪都颱風可能「下墜球」近台　最新風場預報資料曝光

都靠身材爆紅！網揭關鍵「峮峮完勝林襄」

世衛：COVID-19全球疫情大流行有望結束

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面