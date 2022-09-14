3孩罹罕見眼疾視力逐漸喪失　爸媽「趕在失明前」帶全家環遊世界

▲為了在孩子們失明前留下回憶，爸媽帶全家環遊世界。（圖／翻攝自Instagram／pleinleursyeux）

記者李振慧／綜合報導

加拿大夫妻伊迪絲(Edith Lemay)與塞巴斯蒂安(Sebastien Pelletier)因為3名孩子患有遺傳性的視網膜色素病變( Retinitis Pigmentosa)，將會慢慢失去視力，使得他們決定在孩子們失明前全家去環遊世界，希望能為孩子們的人生留下美好記憶。

結婚12年的伊迪絲與塞巴斯蒂安，在大女兒米亞(Mia)3歲時發現有視力問題，就醫診斷罹患視網膜色素病變，這是一種罕見的遺傳疾病，會隨著時間導致視力下降，嚴重甚至失明，而除了現年12歲的女兒米亞，後來發現7歲柯林(Colin)與5歲羅倫(Laurent)也出現相同症狀，只有9歲兒子李奧(Leo)被告知視力正常。

伊迪絲表示，由於目前世界上還沒有方法可以治療這種病症，預估孩子們很有可能30歲中年以後就會失明，為了讓他們留下美好記憶，決定全家人一同環遊世界，「我不想要只是讓他們看書上的大象，我要帶他們去看真正的大象」。

▲爸媽親身帶著孩子們走遍世界各個角落。（圖／翻攝自Instagram／pleinleursyeux）

這對夫妻花了1年的時間為旅遊計畫存錢，然而後來又遇上新冠肺炎疫情，導致旅程又被延後，近來總算等到疫情趨緩，於今年3月從蒙特婁市(Montreal)出發，首站抵達非洲納米比亞，一家人近距離接觸大象、長頸鹿等動物，後來又前往尚比亞、坦尚尼亞、土耳其、蒙古、印尼等國。

這家人同時將他們的旅遊過程分享在社群網站上，預計到明年3月才會回到加拿大。伊迪絲表示，「我們很努力讓他們去看在家看不到的東西，並且擁有最不可思議的經歷，無論他們將面臨的生活有多麼艱難，我都想讓他們知道他們是幸運的」，也希望這趟行程能讓孩子們變更堅強，以後能有足狗能力去面對各種挑戰。