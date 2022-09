美日防長會談　再度確認台海和平穩定重要性

▲日本防衛大臣濱田靖一(前左)14日在華府與美國國防部長奧斯汀(前右)會談,兩人再度確認台灣海峽和平穩定的重要性。(圖/達志影像/美聯社)

中央社記者楊明珠東京15日專電

日本防衛大臣濱田靖一今天凌晨(華府時間14日)在華府與美國國防部長奧斯汀會談,兩人再度確認台灣海峽和平穩定的重要性,也都希望海峽兩岸問題和平解決。

日本防衛省發布新聞稿表示,濱田靖一於華府時間14日11時10分在美國國防部與奧斯汀(Lloyd Austin)會談約95分鐘,這是濱田就任防長以來首度與奧斯汀面對面會談。

兩人在會談中就美日同盟周邊嚴峻的安全保障環境廣泛交換意見。兩人對於8月上旬中國發射的飛彈落至日本的專屬經濟區(EEZ)一事,都認為這是攸關日本安全保障及人民安全的重要問題,予以強烈譴責。

兩人也再度確認台灣海峽和平穩定的重要性,同時希望兩岸問題和平解決。兩人都認為不容許在印度太平洋地區以武力片面改變現狀的作法,因此都認為美日應合作無間。

有關俄羅斯侵略烏克蘭一事,兩人都認為這是動搖國際秩序基礎的暴行,美日將持續合作支援烏克蘭。

I was pleased to host Japan’s ???????? Minister of Defense Hamada at the Pentagon today to further our Alliance and our shared goals, including modernizing in the face of challenges to the international order. I look forward to working together closely. #FreeandOpenIndoPacific pic.twitter.com/agJkN1AKot