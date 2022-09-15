美日防長會談　再度確認台海和平穩定重要性

▲日本防衛大臣濱田靖一（前左）14日在華府與美國國防部長奧斯汀（前右）會談，兩人再度確認台灣海峽和平穩定的重要性。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者楊明珠東京15日專電

日本防衛大臣濱田靖一今天凌晨（華府時間14日）在華府與美國國防部長奧斯汀會談，兩人再度確認台灣海峽和平穩定的重要性，也都希望海峽兩岸問題和平解決。

日本防衛省發布新聞稿表示，濱田靖一於華府時間14日11時10分在美國國防部與奧斯汀（Lloyd Austin）會談約95分鐘，這是濱田就任防長以來首度與奧斯汀面對面會談。

兩人在會談中就美日同盟周邊嚴峻的安全保障環境廣泛交換意見。兩人對於8月上旬中國發射的飛彈落至日本的專屬經濟區（EEZ）一事，都認為這是攸關日本安全保障及人民安全的重要問題，予以強烈譴責。

兩人也再度確認台灣海峽和平穩定的重要性，同時希望兩岸問題和平解決。兩人都認為不容許在印度太平洋地區以武力片面改變現狀的作法，因此都認為美日應合作無間。

有關俄羅斯侵略烏克蘭一事，兩人都認為這是動搖國際秩序基礎的暴行，美日將持續合作支援烏克蘭。

I was pleased to host Japan’s ???????? Minister of Defense Hamada at the Pentagon today to further our Alliance and our shared goals, including modernizing in the face of challenges to the international order. I look forward to working together closely. #FreeandOpenIndoPacific pic.twitter.com/agJkN1AKot — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) September 14, 2022

此外，有關北韓開發核武、飛彈的問題，兩人都表示歡迎美日韓8月在夏威夷外海舉行飛彈預警及彈道飛彈偵蒐、追蹤的「太平洋龍」（Pacific Dragon）聯合演習，並且認為為了能迅速因應北韓的挑釁行為，美日、美日韓將更密切合作。

兩人也同意，為了維持並加強自由開放的印度太平洋區域，有必要與區域內外的夥伴國加強合作。

有關美日國防合作，濱田表明將徹底加強日本的國防力的決心，表示日本將制訂新的國家安全保障戰略，研議包含「反擊能力」在內的各種選項。他還說，正努力處理國防預算增加相當金額一事。

對此，奧斯汀表示強力支持日本這項努力。兩人都同意，美日的戰略方向是一致的，為了加強美日同盟，有必要更密切合作。奧斯汀重申，對於日本，美國包含核武在內的擴大震懾力的承諾不動搖。

濱田和奧斯汀都同意加強情蒐、監視、偵察（ISR）的能力，對於美日同盟的震懾力及應對力的加強是很重要的。兩人都對於美國空軍MQ-9無人機暫時部署於日本海上自衛隊鹿屋航空基地一事表示歡迎。濱田說，這有助於自衛隊用無人機深化ISR活動的能力。

兩人也同意，美日取得包含MQ-9無人機在內的國防裝備的資訊將共同分析。有關對抗極音速飛彈技術的研發，美日將開始討論共同研究一事。