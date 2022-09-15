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拜登致電查爾斯三世通話　哀悼英國女王辭世

▲▼查爾斯國王宣誓繼位。（圖／達志影像／美聯社）

▲查爾斯國王宣誓繼位。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統拜登於台灣時間14日與已繼位為國王的查爾斯三世（King Charles III）通電話，對甫逝世的伊麗莎白二世表達哀悼，並轉達美國人民對女王的崇高敬意，他也表達期望與查爾斯三世保持密切聯繫的期望。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）去世，享耆壽96歲。她是英國歷史上在位最久的君主，國葬將於9月19日在倫敦西敏寺舉行。

拜登（Joe Biden）14日在電話中，表達對英國女王伊麗莎白二世辭世的哀悼之意。拜登也回憶女王的善意與款待，包括去年6月女王在溫莎城堡接待他與與第一夫人吉兒（Jill Biden）。

▼美國總統拜登與查爾斯國王通話。（圖／路透）

▲▼美國總統拜登宣布，減免1萬美元的聯邦學貸。（圖／路透）

拜登並轉達美國人民對女王的崇高敬意，女王的莊嚴與堅毅加深美英之間歷久不衰的友誼與特殊關係。他並表達期望繼續與查爾斯三世維持密切關係的期望。

白宮日前宣布，拜登已經正式接受邀請，將與第一夫人吉兒連袂出席19日的女王國葬典禮。

伊麗莎白二世過世後，拜登與吉兒曾透過聲明讚許伊麗莎白二世不僅是位君主，更定義一個時代，是一位具有無與倫比尊嚴與堅定不移的政治家，在位期間深化美英聯盟基石。

根據白金漢宮規劃，伊麗莎白二世靈柩13日運抵倫敦後，14日起安放在國會大廈西敏宮（Palace of Westminster）供民眾瞻仰4天；國葬典禮定於當地時間19日上午11時在鄰近的西敏寺（Westminster Abbey）舉行。

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