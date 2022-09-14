騙男友懷孕！女冷血砍孕婦好友100刀　3歲女童面前開膛剖腹偷嬰兒

▲女子為了讓謊言成真，不惜殺害懷孕好友取嬰。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國德州28歲女子帕克(Taylor Rene Parker)對男友謊稱懷孕，焦急想要弄假成真的她，竟然在3歲女童面前持刀砍殺懷孕的21歲好友漢考克(Reagan Michelle Simmons-Hancock)，開膛剖腹取出8個月早產嬰兒，結果嬰兒出生沒多久就死亡，12日因謀殺罪出庭受審。

帕克被控2020年10月21日在漢考克位於新波士頓市(New Boston)家中，持刀狂砍受害者100多刀，其頭骨還被槌子擊破，用手術刀強行取出腹中胎兒。當局表示，事發當時漢考克的3歲女兒也在家中，帕克在其面前犯下凶殘血案後，留下屍體和無助的3歲女童，便帶著嬰兒離開現場。

帕克後來把車停在奧克拉荷馬州艾達貝爾(Idabel)一間醫院外，員警巡邏時意外發現她帶著身上還連著臍帶的初生嬰兒，正在車上進行心肺復甦術，便將她逮捕，然而嬰兒送醫後仍被宣告身亡。

本案12日在鮑伊郡 (Bowie County)開庭，檢察官在法庭上向陪審團表示，帕克因做過子宮切除術導致不孕，然而她卻欺騙男友懷孕將近10個月，還裝假肚子讓自己看起來有孕在身，在網路上以美元10萬元（約台幣311萬元）酬勞尋找代理孕母，結果在和男友謊稱會生下孩子的那天，冷血殺害孕婦漢考克。

本案目前仍在審理中，帕克對於所指控的謀殺與綁架罪均不認罪，根據當地法令，謀殺罪成將有可能被判處死刑，殺害嬰兒則可能被判終身監禁，綁架罪則將面臨最高20年刑期。