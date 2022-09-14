以為刮中1.9萬！他領獎卻被工作人員1句話嚇傻：獎金變成了3100萬

▲維拉奎茲以為自己贏得了600美元的小獎，沒想到卻被告知自己刮中的其實是100萬美元的頭獎。（圖／翻攝自Virgina Lottery官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國維吉尼亞州男子維拉奎茲（Jose Flores Velasquez）以為自己贏得600美元（約新台幣1.9萬元）的刮刮樂，豈料當他高興地去兌獎時，卻被工作人員告知，他其實刮中的是價值100萬元（約新台幣3100萬元）的頭獎，讓他震驚不已。

綜合美媒報導，維拉奎茲在8月某天下班後，到華盛頓特區以西約24公里處的Safeway超市買氣泡水時，順手花了10美元（約新台幣311元）購買一張「20X the Money」刮刮樂，並興奮地將彩券刮開。

幸運的維拉奎茲刮中了600美元的獎項，於是他高興地前往維吉尼亞彩券中心兌獎。不料，當他抵達當地時，工作人員卻告訴他更驚人的消息，原來維拉奎茲刮中的可不只是600美元的小獎，而是100萬美元的頭獎。

刮中「20X the Money」刮刮樂頭獎的機率極低，只有175.44萬分之一，因此維拉奎茲得知自己是是第2位刮中價值100萬元頭獎的幸運兒時震驚不已。他最後選擇一次性獲得75.9萬美元（約新台幣2360萬元）的現金。他表示，自己計劃用這筆錢來照顧家人，也可能會成立自己的公司，做點小生意。