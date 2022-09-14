被變態爸媽丟冰水3小時　5歲女童凍到口吐白沫「體溫只剩25度」

▲變態爸媽因虐童行為，皆被判入獄。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

英國29歲女子紐曼(Georgia Newman)竟然與伴侶喬丹(Jordan Kilkenny)聯手虐待5歲親生女兒，故意把孩子丟入裝滿冰水的浴缸中長達3個小時，直到人冷到失溫瀕臨死亡才呼叫救護車。孩子送醫時體溫只有25度，比正常體溫低了12度，情況十分危急。

母親紐曼與繼父喬丹被控2019年11月1日，在里兹(Leeds)家中用冰水虐待女兒，醫護人員趕到現場時，發現女童全身僵硬無法動彈，嘴裡還吐出白沫，雖然眼睛是睜開的人卻沒有反應，癲癇發作還需使用呼吸器，當時判斷她已經瀕臨死亡狀態，能救活的機率非常渺茫，沒想到送醫搶救後奇蹟康復。

本案近來開庭，醫護人員表示，女童當時體溫只剩下25度，這和在北海道失溫的人溫度一樣，沒想她竟然能在如此極度低溫的情況下活下來。紐曼則辯稱，孩子是在浴缸滑倒時不小心撞到頭，她和丈夫發現後趕緊把人救出並施以CPR急救。

然而警方調查發現，喬丹在事發前一天曾上網搜尋，「如果把孩子放在冰水45分鐘，會發生什麼事」，行徑十分冷血。受害女童也作證表示，喬丹是在媽媽指示下把她丟進浴缸，強迫她得待在裡面不可以出來。

辯護律師表示，紐曼當時患有嚴重憂鬱症，她與喬丹並沒有打算對孩子造成嚴重傷害，不過法官認為2人是明知道會造成嚴重後果，而故意這樣做。紐曼與喬丹最後均對虐童罪名認罪，紐曼被判入獄3年6個月，喬丹則被判3年4個月，受害女童目前和親生父親生活在一起。