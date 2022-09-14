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基隆+982！專責病房空床率52.9%　林右昌籲落實自我防護

▲0526基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中14日公布國內本土病例，新增4萬9540例，其中基隆新增982例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率52.9%；這波疫情特徵重複感染，不能輕忽，提醒民眾落實自我防護，「保持距離、戴好口罩、手部清潔」，進出公眾場所積極配合防疫措施，籲請尚未接種的長者或幼兒，完整接種疫苗，降低染疫風險。

衛生局叮嚀，6個月至5歲幼兒接種疫苗，可降低重症風險及MIS-C發生機率，9月17、18日上午8時30分到11時30分、下午1時30分至4時30分，在基隆港務分公司中正路側1樓，開設6個月到5歲幼兒BNT大型接種站，免預約接種；提醒大家下載使用臺灣社交距離APP，守護社區健康防線。

▲0914基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

有關基隆市疫情部分，本今日982名確診人數中，包括外縣市通報187例，佔19.04%；其中女性523人、男性459人；若以年齡別區分，35-44歲有178人最多，占18.13%，25-34歲有174人，占17.72%；至於75歲以上的長者有33人、65-74歲有84人、6歲以下有47人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治64人、空床72床，空床率52.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症24名、中症14名、輕症17名；部立基隆醫院，輕症9名；礦工醫院、三總基隆分院，無收治。

▲0914基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估16萬0837人，利用快速通道的有4萬2671人，有9萬0627人完成健康條件審核，符合資格已派案6萬9933人，條件不符合則有2萬0694人。

▲0914基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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