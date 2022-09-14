快訊／莫德納BA.1雙價疫苗後天到貨！「首批80萬劑」最快下週末開打

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（14）日宣布，莫德納BA.1雙價疫苗將於9/16（五）到貨，首批數量約80萬劑，經過檢驗封緘估計下週末可以開打。

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▲莫德納次世代疫苗9/16到貨。（圖／指揮中心提供）

指揮中心日前說明莫德納BA.1雙價疫苗已經下定300萬劑，王必勝今日進一步說明，含BA.1的次世代疫苗確定9/16本週五會到貨第一批，數量大概80萬，再過幾天還會繼續進來。王必勝指出，週五到貨後會進行封緘檢驗相關動作，希望下周有機會可開始給民眾施打。

針對外界疑慮有BA.5雙價疫苗，我方卻先準備BA.1疫苗，王必勝強調，這個疫苗他是全新的疫苗，日本也是本周一才通過緊急使用授權（EUA），且對於現在社區流行的OmicronBA.2、BA.5等變異株都有很好效果，比單純打原先的原始株疫苗效果要好。

莫德納BA.1次世代疫苗初步開放兩階段對象接種，包含第一階段的65以上長者等，與第二階段的醫事、機場港埠人員還有50~64歲成人。針對50歲以下對象，王必勝昨表示，會再安排第三階段去打就是其他的這些人，預期不會等到年底。