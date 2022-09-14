20多歲男確診隔天亡！快篩陽當日家中昏迷　送醫無呼吸「心律不整」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增37例新冠死亡個案，當中最年輕為20多歲男性，接種三劑疫苗，有心律不整病史，快篩陽性確診後，當晚被發現家中昏迷，送醫急救無效，隔天死亡，死因為新冠肺炎和心律不整。

指揮中心今(13)日公布國內新增49540例本土個案，另增168例境外移入，確診個案中新增37例死亡。死亡個案為21例男性、16例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月17日至9月11日，死亡日期介於9月3日至9月11日。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案當中最年輕為20多歲男性，接種三劑疫苗，有心律不整病史，在9/9因為喉嚨卡卡、喉嚨痛快篩陽性，當天視訊看診確診，開立症狀治療藥物。不過當晚被家人發現在家中昏迷，緊急送醫，至急診時已經沒有呼吸和脈搏，心電圖顯示心律不整，當時再進行PCR採檢陽性，Ct值10，後續經插管急救仍不幸病況惡化，9/10死亡，死因為新冠肺炎和心律不整。

▲9/14本土中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）

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