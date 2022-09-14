BA.5雙價疫苗審查「與日本歐盟同步」　王必勝：最快11月才交貨





▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納BA.1雙價疫苗將於後天到貨，下週末開打，但被外界批評非新型的BA.5雙價疫苗，指揮官王必勝更遭指決策反覆。王必勝今（14）日再次提出6點說明指出，目前BA.5雙價疫苗僅有美國通過緊急使用授權（EUA），且採用動物試驗數據屬創新作法，莫德納預計9月下旬提供資料給我國審查，如果通過就會進行採購，最快應於11月後交貨；王必勝也強調，我國審查、採購進度與日本、歐盟相同。

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▲BA.5次世代疫苗說明。（圖／指揮中心提供）

王必勝今日宣布次世代疫苗最新進度，莫德納BA.1雙價疫苗將於9/16（五）到貨，首批數量約80萬劑，經過檢驗封緘估計下週末可以開打。而針對BA.5雙價疫苗爭議，王必勝也特別強調「我會一而再，再而三和大家說明，直到大家瞭解，這是我的職責。」

王必勝表示，目前為止BA.5次世代疫苗只有美國通過EUA，就目前瞭解，當然很多國家在進行中，但通過的只有美國，且美國採認動物試驗數據就通過EUA，屬於創新作法。

王必勝說，有媒體提到我方決策反覆，但我們沒有變來變去，從一開始說法就是這樣，只是對審查方式感到經驗，不是用傳統方法、非典型審查，從另一個角度也就是創新作法，這是同一件事情。

王必勝也提到，目前莫德納公司沒有提供我方BA.5次世代疫苗相關資料，而BNT公司則提供少數動物試驗數據資料，不足以審查EUA，兩家公司都預期本月下旬提供資料。

而本月下旬可以獲得什麼樣的子資料，還無法確定，是否會有新的臨床佐證，或者美國施打相關資料，屆時再來評估，但如果能順利通過EUA，指揮中心就會進行採購，推估最快要11月後才有可能交貨。

「我們已經算真的是超前部署」，王必勝強調，目前BA.5次世代疫苗採購上都跟日本歐盟同步，人家做什麼，我方都盡量跟上，會持續觀察美國施打狀況，還有日本、歐盟等其他國家資料取得進度以及審查態度。