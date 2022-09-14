侯友宜因鄭南榕案被林佳龍、綠營批　國民黨團：這些人矇著眼故意抹黑





▲曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍陣營近日就鄭南榕事件，與對手侯友宜陣營隔空叫陣，昨鄭南榕基金會與立委蘇巧慧召開記者會，指當年警政署有溫和勸降方案，但侯卻採最激烈的鎮暴方案。對此，國民黨團總召曾銘宗今（14日）表示，當時現場有現場的情況，不能用現在的標準衡量。曾銘宗也說，這些人矇著眼睛故意抹黑，相信鄭南榕也不希望民進黨抹黑特定人。

林佳龍前天到鄭南榕紀年館獻花致意，在致詞時指時任台北市警察局中山分局刑事組組長侯友宜當年「依法」拘捕鄭，違法民主、自由跟人權，應該問心有愧；侯友宜競辦則批林為了個人選舉利益，抹黑當年的侯友宜，「所謂邪惡，不正是如此？」但林佳龍競辦則反擊，鄭南榕自焚，侯友宜難辭其咎，但顯然侯為深切反省。

鄭南榕之女、鄭南榕基金會董事鄭竹梅昨與蘇巧慧舉行記者會，並表示，2020年看了政治檔案後，才知道當年警政署有3個方案，包括最溫和的勸降、等鄭南榕自己出來，以及最激烈的鎮暴方案。鄭竹梅質問，「能不能請你（侯友宜）告訴我，當時為什麼採取這麼強烈的措施？」

對於林佳龍陣營及民進黨就鄭南榕事件批評侯友宜，曾銘宗14日在國民黨團記者會後表示，「他們可能不清楚」，當時現場有現場的情況，第一線指揮官或警察須視當時的情況進行處理，前陣子殺警案，大家都呼籲要放寬警械使用條例。

「你要看當時的情況啊！你不能用現在的標準（衡量），你也不曉得現場的情況，根本這些人矇著眼睛在做故意的抹黑，因為你不曉得現場的情況要怎麼處理。」曾銘宗說，相信鄭南榕也不希望民進黨抹黑特定人。