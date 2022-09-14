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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

指蔣萬安「窮到只剩攻擊語言」　陳時中酸：看不懂他政策的精隨

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中14日赴木柵聖母宮參香。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中14日赴木柵聖母宮參香。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨參選人陳時中在專訪時無奈表示，沒想到選舉的攻防會冷酷到這情況，「有點心冷」，引來蔣萬安質疑是「心冷掩蓋心虛」。對此，陳時中14日受訪反擊，蔣萬安詞窮、不斷反覆一些攻擊的語言，接著大酸蔣的政策沒人看得懂，「蔣委員提出那三支箭，我真的不知道，我也要請教很多人，我也看不懂裡面的意涵跟精隨」。

針對蔣萬安質疑「心冷掩蓋心虛」，陳時中說，蔣委員也有點詞窮，不斷反覆一些攻擊的語言，應該要有一些新的事證、新的事實，來進行做討論，「我也希望蔣委員在他的政見裡面，基本上還是要讓大家看得懂」。

陳時中說，蔣萬安的政見他都相當注意的去了解，「好的政見大家都要一起來用，蔣委員提出那三支箭，我真的不知道，我也要請教很多人，我也看不懂裡面的意涵跟精隨」。

接著媒體問到，2020年蔣萬安曾為了國產疫苗發展困境開記者會，如今態度不一樣？陳時中說，沒有錯，那時候蔣委員也有開記者會，說這樣的實驗人數過多、獎勵不足，對於國產疫苗可能在發展上會受限，「過了2年後，他把我們說的發展疫苗的獎勵，說成是圖利，我想這前後時在是差很多」。

至於蔣萬安行政歷練是否不足？陳時中說，他曾經說過，一個是買疫苗是專業，就這樣的安全、專業、有效，政府有專業的機構負責把關，讓人民能打到好的、又有效的疫苗，對於可能有不良的反應都予與保護，「醫藥這東西不會用抗中保台的想法，醫藥的部分是專業的部分，千萬要把專業放最前面」。

陳時中說，國民黨如果要培養蔣委員，應該要讓他在立法院多待幾個委員會，這樣子就會歷練好一點，畢竟他沒有行政歷練，對市民來講也有一些擔憂。

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