國民黨指控陳時中「擋疫苗」　民進黨團曝時間表：選擇性遺忘

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

政府是否曾「擋疫苗」成為選舉攻防焦點，民進黨立法院黨團14日上午舉行記者會，痛批國民黨對於去年中國阻擋台灣取得BNT疫苗，卻不敢吭聲、故意忽略事實；黨團幹事長羅致政表示，國民黨不斷炒作疫苗議題，把矛頭指向政府及民進黨台北市長參選人陳時中，然而事實是，真正在擋疫苗的是中國政府，在國際上阻擋台灣迫切需要的疫苗，而國民黨對於這樣的行為選擇忘記、不敢想起、甚至協助掩飾，呼籲國民黨誠懇面對事實，一定要譴責中國。

黨團副幹事長林靜儀說，國民黨是不是不敢講「中國擋疫苗」？實際上，早在2020年11月衛福部就向德國原廠洽談採購BNT疫苗，2020年12月敲定合約內容，包括價格、數量、怎麼購買等，2021年1月行政院就核定，並與原廠談好限制的可揭露事項，然而德國原廠建議應該改掉新聞稿中「我國」兩個字，隨後改為「台灣」，但同月15日原廠來函指將重新調整簽約時程及供應量，隨後即已讀未回，請問這是誰在阻擋？國民黨腦容量這麼小嗎？還是選擇遺忘中國對台灣不利的事情？

林靜儀說，包括德國議員、駐台德國代表處使節都曾公開說有「中國的政治問題」，以及美國白宮發言人也稱，有注意到台灣取得疫苗的途徑被截斷，這些都不是新聞而是舊聞，國民黨為了選舉把「餿掉的食品」拿出來炒，其他國家因為沒有中國這個喪心病狂的國家阻擋，因此不需要透過民間團體買疫苗。