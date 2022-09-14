論文比對符合規範　林耕仁感謝中華大學...籲選舉別潑髒水

▲林耕仁表示，感謝中華大學進行比對，確認符合學校標準，未來也會配合說明，盼讓選舉回到市政願景探討，而不是潑髒水攻擊。（資料圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁於中華大學發表論文日前爆出抄襲爭議，案經檢舉後，校方隨即展開受理。中華大學今(14)日表示，有關新竹市長參選人林耕仁碩士論文審查一案，經使用2種電腦比對系統進行相似度比對，比對結果皆符合本校碩士論文現有規範。

校方表示，惟為使審查更嚴謹及依本校《博碩士學位論文抄襲處理要點》第3點之規定，本校仍決定組成獨立的「學位著作抄襲審議委員會」，用相同標準進行審議。審議委員會將於20日內組成，組成後1個月內完成調查，並提出調查報告，必要時得延長1個月。

對此，林耕仁也回應，謝謝中華大學進行比對，確認符合學校標準，他完全贊同校方成立審議委員會，未來也會配合說明，期盼校方用嚴謹公正的程序進行審核，也希望讓選舉回到市政願景探討，而不是潑髒水的攻擊。

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