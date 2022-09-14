陳時中願簽「不投降」連署書　黃珊珊：有什麼強制力？

▲台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前被無黨籍台北市議員林穎孟要求簽署「不投降」承諾書，反嗆對方「管你去死」引發熱議；民進黨台北市長參選人陳時中13日稱，自己願意簽「不投降」承諾書，甚至可寫一本「不投降」連署書。面對陳時中言論，無黨籍台北市長參選人黃珊珊質疑，大家都可以馬上寫，但寫完後有什麼強制力？

黃珊珊14日上午走訪北投市場，會前接受媒體訪問。針對陳時中說抗中保台是一種態度，還願意自己寫一本「不投降」連署書，黃珊珊表示，台灣哪一個人不「保台」？這點她實在不明白，且要大家簽署連署書才叫「不投降」，但連署書寫完之後有什麼強制力？之後投降了要接受什麼懲罰嗎？

黃珊珊強調，「要寫（不投降連署書）大家都可以寫，我們馬上可以寫，現在就可以寫，但是寫完之後呢？」台灣哪個人不「保台」，不要製造對立，希望台灣內部可以團結保台，「我們誰都可以馬上簽，台灣每個人都可以簽不投降，我也不相信誰會簽投降，整天講這個沒什麼意義。」

至於13日於專訪時稱藍綠搞棄保沒出息、掛旗子就想要選票一事，黃珊珊提到，藍綠在這麼早的時間就搞棄保是沒出息，因為對方不想努力，只想分別人的錢、不想自己努力賺錢，「不想努力就希望別人分錢給你，這就是沒出息的行為」。

外界分析黃珊珊要走「打陳時中、忽略蔣萬安」戰略，黃珊珊僅說，她說話是就事論事，把事情做對、做好，每天關心台北市民福祉，也質疑陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安為何不願意辯論。