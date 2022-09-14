女王親自打造靈車！透明大玻璃設計超貼心：讓民眾清楚看最後一眼

▲英女王靈車13日抵達倫敦，民眾夾道致意。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世的靈柩已在當地13日抵達倫敦，並將於14日移靈至西敏廳，開放民眾瞻仰。女王的靈柩落地後，靈車的長相也隨之曝光。據悉，這輛靈車是女王生前親自參與設計，並由捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）改裝，而且女王還貼心地在靈車裝上透明大窗戶，以便民眾可以清楚地看她最後一眼。

▲女王親自設計的靈車兩側、前後和上方都貼心地裝上了透明大玻璃，以供民眾瞻仰，下同。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，從現場畫面可見，女王靈車採用的是王室車輛向來專用的王家紫紅色，靈車上印有女王的王家密碼（Royal Cypher）「EiiR」，兩側和背面都裝有以透明玻璃打造的超大窗戶，就連車頂上的天窗也是透明的，內部還有用來照明的3盞聚光燈，這樣當靈車經過倫敦街頭時，民眾就能清楚地看到女王的靈柩。

女王靈柩目前已抵達倫敦白金漢宮，並將在當地14日下午2時，由查爾斯三世引領隊伍，以公開遊行方式移送到西敏廳停靈，而15至18日則將開放民眾入內瞻仰。女王的國葬將在當地19日舉行，而當天也是英國的公共假日。女王最後將在溫莎城堡喬治六世紀念禮拜堂的私人墓園中，與丈夫菲利普親王相伴長眠。

事實上，女王的丈夫菲利普親王去年逝世時，使用的靈車也是他親自參與設計、改造而成。當時，菲利普親王也是與荒原路華合作，以Defender TD5 130為基礎，加上軍車常用的的深青銅綠色，暗藏其軍人情懷，並按照棺木的規格改造車身的後車廂，包括安裝銀色金屬銷與橡膠握柄，以防止棺木在靈車移動時晃動。