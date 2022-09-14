哈利「被拔榮譽軍銜」禁穿軍裝！　女王國葬穿著曝光

▲已故英國女王伊莉莎白二世與哈利王子。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，而她的靈柩已從愛丁堡回到白金漢宮，預計19日在西敏寺舉行國葬儀式。根據英國王室規定，屆時擁有軍銜的男性皇室成員必須穿著軍裝出席，然而哈利王子與安德魯王子則因被拔軍銜，無法穿著軍裝，引發話題。對此，哈利王子透過發言人發表聲明稱，自己將會穿著「晨禮服」出席葬禮，也希望大家能夠聚焦在祖母的生涯與成就上。

哈利王子2021年正式卸任英國王室高級成員身分，不再執行公務，也因此被收回榮譽軍銜。同年菲利普親王逝世，由於菲利普親王的國葬儀式是哈利脫離王室後的首個公開活動，因此他的穿著也格外引人討論。不過當時英國王室疑似是為了避免尷尬，因此安排所有男性皇室成員都穿著晨禮服，而非軍裝。

▲▼英國男性王室成員穿著晨禮服出席菲利普親王的葬禮。（圖／達志影像／美聯社、路透）

如今女王國葬儀式的穿著規定已經出爐，所有擁有軍銜的男性王室成員必須穿著榮譽軍裝，然而除了哈利王子外，因身陷性侵醜聞，遭王室收回榮譽軍銜的安德魯王子也將無法穿著軍裝。不過安德魯王子已被特別允許在女王的最後一次守靈儀式中穿上軍裝。

哈利王子的發言人對外發表聲明稱，「哈利王子在祖母的追悼儀式中將穿著晨禮服。儘管他曾從軍10年，但這並不代表他會穿著軍裝。請大家聚焦在女王伊莉莎白二世的生平與功績。」

哈利王子曾在英國陸軍服役10多年，並兩度秘密前往阿富汗作戰，安德魯王子則是曾經在海軍服役22年，因此兩人將成為目前英國王室內唯二曾從軍卻無法穿著軍裝的成員。