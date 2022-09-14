女王14日移靈西敏廳！路線圖曝光　查爾斯三世與威廉哈利步行引領

▲女王的靈柩將在14日移靈西敏廳。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世的國葬將於當地9月19日上午11時（台灣時間晚間6時）在倫敦西敏寺舉行，但在國葬舉行前，停放在白金漢宮的女王靈柩，將在當地14日下午，移靈至西敏廳停放4天，供公眾瞻仰憑弔。屆時，國王查爾斯三世將引領王室隊伍，並在威廉王儲、哈利王子2個兒子的陪同下，一同步行至西敏廳。

據BBC報導，女王的靈柩將於當地14日下午2時22分（台灣時間晚間9時22分），從白金漢宮出發，穿過倫敦市中心，途徑女王花園（Queen's Garden）、林蔭路（The Mall）、騎兵衛隊閱兵場（Horse Guards Parade）、白廳（Whitehall）、國會街（Parliament Street）、國會廣場（Parliament Square）和新宮院（New Palace Yard），並於下午3時（台灣時間晚間10時）抵達西敏寺。

The Queen's journey to lying in state https://t.co/3iTbhblupN — Africa News 360 (@africanews_360) September 14, 2022



報導稱，國王查爾斯三世將引領隊伍，以公開遊行方式，將女王靈柩移送西敏廳停靈。屆時，他的2個兒子威廉王儲、哈利王子，以及多位高級王室成員也將緊隨靈車，一同步行至西敏廳，全程約38分鐘。

女王的靈柩由白金漢宮移送到西敏宮期間，路上會有閲兵儀式，沿途兩旁也設有公眾區，因此民眾可以在街上夾道告別女王。與此同時，海德公園將在女王移靈途中鳴槍，大笨鐘也將敲響鐘聲向女王致敬，而倫敦皇家公園還會設置大屏幕，全程直播女王靈柩移送過程。

▲女王的靈柩將在西敏宮的西敏廳停靈4天後，移送至西敏寺舉行國葬。（圖／達志影像／美聯社）

女王的靈柩抵達西敏廳後，將由坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）帶領進行簡短的追思彌撒，然後再於下午5點（台灣時間9月15日凌晨12時）開始開放給民眾瞻仰。英國政府日前宣布，西敏廳將全天24小時開放，直到19日清晨，不過入內憑弔的民眾必須接受機場規格的安全檢查，且不得穿著具政治或侵犯意味字眼的服飾。

西敏廳是英國政治的心臟，建於11世紀的大廳是該建築最古老的部分，至今仍保留中世紀的木屋頂。女王的靈柩將被放置於木屋頂下的靈柩台（catafalque），每個角落都有皇家衛隊士兵守衛。上一位停靈在西敏宮的皇室成員是女王的母親伊麗莎白王太后（The Queen Mother），她於2002年逝世，當時有逾20萬人排隊悼念。

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