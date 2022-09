女王14日移靈西敏廳！路線圖曝光　查爾斯三世與威廉哈利步行引領

▲女王的靈柩將在14日移靈西敏廳。(圖/CFP)

記者葉睿涵/綜合報導

英國女王伊莉莎白二世的國葬將於當地9月19日上午11時(台灣時間晚間6時)在倫敦西敏寺舉行,但在國葬舉行前,停放在白金漢宮的女王靈柩,將在當地14日下午,移靈至西敏廳停放4天,供公眾瞻仰憑弔。屆時,國王查爾斯三世將引領王室隊伍,並在威廉王儲、哈利王子2個兒子的陪同下,一同步行至西敏廳。

據BBC報導,女王的靈柩將於當地14日下午2時22分(台灣時間晚間9時22分),從白金漢宮出發,穿過倫敦市中心,途徑女王花園(Queen's Garden)、林蔭路(The Mall)、騎兵衛隊閱兵場(Horse Guards Parade)、白廳(Whitehall)、國會街(Parliament Street)、國會廣場(Parliament Square)和新宮院(New Palace Yard),並於下午3時(台灣時間晚間10時)抵達西敏寺。

The Queen's journey to lying in state https://t.co/3iTbhblupN