女王生前最愛！凱特迎靈「罕見戴這珠寶」　優雅致敬被推爆

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩,靈柩13日自愛丁堡飛抵倫敦,並以轎車運往白金漢宮。威廉王子及凱特王妃在前往迎靈的車上神情哀戚,英媒也捕捉到凱特罕見戴上珍珠項鍊和耳環,被指是為向女王致敬,因為珍珠項鍊平常極少在凱特身上出現,卻是女王生前的最愛,令網友紛紛稱讚她的美麗與真誠。

根據《每日郵報》,女王13日移靈白金漢宮,包括國王查爾斯三世、王后卡蜜拉在內的高級王室成員都前往迎靈,凱特則被捕捉到身穿一襲黑衣,和威廉一起乘車前往。只見她戴上一串珍珠項鍊和珍珠耳環,顯得莊嚴優雅,被指是為向尤其喜愛珍珠首飾的女王致敬。

Kate very rarely wears pearl necklaces, so it immediately reminded me of the Queen. https://t.co/fwvctHOYTZ