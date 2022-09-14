　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女王生前最愛！凱特迎靈「罕見戴這珠寶」　優雅致敬被推爆

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，靈柩13日自愛丁堡飛抵倫敦，並以轎車運往白金漢宮。威廉王子及凱特王妃在前往迎靈的車上神情哀戚，英媒也捕捉到凱特罕見戴上珍珠項鍊和耳環，被指是為向女王致敬，因為珍珠項鍊平常極少在凱特身上出現，卻是女王生前的最愛，令網友紛紛稱讚她的美麗與真誠。

根據《每日郵報》，女王13日移靈白金漢宮，包括國王查爾斯三世、王后卡蜜拉在內的高級王室成員都前往迎靈，凱特則被捕捉到身穿一襲黑衣，和威廉一起乘車前往。只見她戴上一串珍珠項鍊和珍珠耳環，顯得莊嚴優雅，被指是為向尤其喜愛珍珠首飾的女王致敬。

事實上，王室成員在哀悼場合經常佩戴珍珠，該傳統可追溯至維多利亞女王時期。而珍珠也是伊莉莎白二世的最愛，生前經常佩戴珍珠項鍊，在丈夫菲利普過世後也是。

專門分析凱特穿衣風格的推特帳號Kate's Closet也發文寫道，凱特佩戴三股珍珠項鍊，而女王大量珠寶收藏中就有許多三股珍珠項鍊。王室部落客Gert's Royals也表示，凱特很少戴珍珠項鍊，因此馬上就讓人聯想到女王。網友紛紛稱讚，「她就像平常一樣美麗」、「永遠美麗又恰到好處」、「她就是如此沉著、親切又真誠的人」。

▲▼ 威爾斯王妃凱特。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 凱特10日和威廉及哈利梅根夫婦一同現身溫莎堡外，向民眾致意。（圖／達志影像／美聯社）

英國高級珠寶行Budrevich Fine Jewellery Studio創始人布德里維奇（Arseiny Budrevich）受訪說明，以女王為首的王室成員都喜愛珍珠，因為珍珠代表貴族的慷慨、華麗與大方，也象徵純正與貞潔，「自古埃及托勒密王朝以來，珍珠一直被和階級、優雅與精緻聯想在一起，當時的王室成員佩戴珍珠來彰顯其地位。這項傳統經神聖羅馬帝國傳給法國君主，在中世紀將其發揚光大，隨後傳遍整個歐洲。」

女王靈車13日晚間在子孫迎接下駛入白金漢宮，14日下午2時將以公開遊行方式，由查爾斯三世帶隊移靈至西敏宮，開放民眾瞻仰4天，19日舉行國葬後安葬於溫莎的聖喬治教堂，長眠父母及丈夫身旁。

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
法官回家路艱辛！地形幾近垂直上升　勇消齊喊「123」迴盪山谷
快訊／莫德納BA.1雙價疫苗後天到貨　首批80萬劑最快下週開
快訊／20多歲男確診隔天亡！　快篩陽當日家中昏迷
快訊／疫情回升！新北衝破萬例　各縣市確診分佈曝
快訊／逼近5萬！今增本土49540例　37死
獨／當地人有遇到法官！　勸一家四口回頭下山：他堅持要再走走看
一圖搞懂「日本電子簽證3大規定」　台灣人今起就能線上辦
iOS 16崩潰災情「通知變底下一坨」！　果粉傻：還好沒更新

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭收復8000平方公里失土　專家示警：普丁恐動用核武反擊

烏軍捷報狂傳！烏克蘭「親俄公民」出逃中　邊境車隊大排長龍

Google與Meta「未經同意」收集用戶資料　遭南韓破紀錄重罰1000億

女王14日移靈西敏廳！路線圖曝光　查爾斯三世與威廉哈利步行引領

「吸塵器球」塞下體2天！醫生徒手取物失敗　使出「電鑽」切成3塊

哈利「被拔榮譽軍銜」禁穿軍裝！　女王國葬穿著曝光

女王生前最愛！凱特迎靈「罕見戴這珠寶」　優雅致敬被推爆

蕭美琴於雙橡園會見60名外國議員　推動對中制裁以遏止威脅

3孩罹罕見眼疾視力逐漸喪失　爸媽「趕在失明前」帶全家環遊世界

台灣政策法將審議　葛來儀曝1情況恐釀「重大危機」

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

輔大2學生搶救統聯司機！　還原現況：是駕駛救了乘客

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

周興哲《月亮代表我的心》過中秋　新加坡翻唱孫燕姿、林俊傑經典

烏克蘭收復8000平方公里失土　專家示警：普丁恐動用核武反擊

烏軍捷報狂傳！烏克蘭「親俄公民」出逃中　邊境車隊大排長龍

Google與Meta「未經同意」收集用戶資料　遭南韓破紀錄重罰1000億

女王14日移靈西敏廳！路線圖曝光　查爾斯三世與威廉哈利步行引領

「吸塵器球」塞下體2天！醫生徒手取物失敗　使出「電鑽」切成3塊

哈利「被拔榮譽軍銜」禁穿軍裝！　女王國葬穿著曝光

女王生前最愛！凱特迎靈「罕見戴這珠寶」　優雅致敬被推爆

蕭美琴於雙橡園會見60名外國議員　推動對中制裁以遏止威脅

3孩罹罕見眼疾視力逐漸喪失　爸媽「趕在失明前」帶全家環遊世界

台灣政策法將審議　葛來儀曝1情況恐釀「重大危機」

口服抗病毒藥已用58萬人份！確診使用率10.16%「世界名列前茅」

制霸！王牌克蕭7局5K無失分好投　率道奇10年9度分區封王

快訊／台鐵平溪線列車「2度撞落石」　十分至菁桐路段恢復通行

烏克蘭收復8000平方公里失土　專家示警：普丁恐動用核武反擊

竹市賈桃樂主題館8周年　協助青年就業逾50萬人次

法官回家路艱辛！地形幾近垂直上升　勇消齊喊「123」迴盪山谷

信用卡換機票比一比！　滙豐5元換一哩、刷10萬換日本機票

重溫初戀的酸甜滋味！《初戀慢半拍》讓我們再次為愛學習、為愛感動

觀光局規劃重啟「跨境團體旅遊」　王必勝：疫情過高峰後開放

2022雲林之光獎章、孝行模範暨全國藝文優勝人員　今聯合表揚

極樂老人聚會35秒片流出！爆乳妹腿開開「雙球蹭臉」

國際熱門新聞

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

小蛇藏耳朵內「張嘴扭動」！醫師狂夾失敗

查爾斯又發飆！　簽名拿到漏水筆：受不了這該死的東西

8月通膨率高於預期　美股重挫1276點

女王生前簽新法　力保夏綠蒂公主繼承權

精準預言女王離世！他預測「查爾斯三世駕崩時間」

靠真子公主積蓄度日！尪還想接母到美國　婆媳關係破裂　

騎士硬闖平交道遭輾斃　40秒驚悚片曝

普丁下台連署名單增至47人　地理範圍顯著擴大

最後一次飛行　女王靈柩抵達倫敦

他遭23小黃拒載　罵只想騙外國人

烏「趕時間」選9月絕地大反攻　關鍵原因曝

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

更多熱門

相關新聞

英女王逝世　見證帝國70年滄桑

英女王逝世　見證帝國70年滄桑

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）於本（9）月8日逝世，享壽96歲。雖然英國已不復當年「日不落帝國」雄風，但女王的去世仍受到全球的關注，英國國內與世界各國領袖同表哀悼。

查爾斯不是臭脾氣！幽默反應「接地氣」影片曝

查爾斯不是臭脾氣！幽默反應「接地氣」影片曝

英國女王最後飛行「全球500萬人追蹤」

英國女王最後飛行「全球500萬人追蹤」

最後一次飛行　女王靈柩抵達倫敦

最後一次飛行　女王靈柩抵達倫敦

女王駕崩　國王萬歲

女王駕崩　國王萬歲

關鍵字：

英國女王凱特王妃

讀者迴響

熱門新聞

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

直擊温昇豪深夜進女星家「靠他肩上黏緊緊」

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

新台幣重貶「1族群全嗨了」　網喊舒服

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「被牠活活打死」

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

中秋烤肉「一家5確診」　醫曝1情況要快篩

網轟「販毒詐騙惡劣至極」　鳳梨認：一直都在彌補

王瞳手戴婚戒「裝艾成骨灰」！原訂大馬婚禮一個人啟程

法官下切探路墜谷亡！　跑山獸曝「1關鍵錯誤」奪命

快訊／找到了！北院法官登山失聯　今晨尋獲遺體

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面