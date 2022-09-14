女王生前最愛！凱特迎靈「罕見戴這珠寶」　優雅致敬被推爆

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，靈柩13日自愛丁堡飛抵倫敦，並以轎車運往白金漢宮。威廉王子及凱特王妃在前往迎靈的車上神情哀戚，英媒也捕捉到凱特罕見戴上珍珠項鍊和耳環，被指是為向女王致敬，因為珍珠項鍊平常極少在凱特身上出現，卻是女王生前的最愛，令網友紛紛稱讚她的美麗與真誠。

根據《每日郵報》，女王13日移靈白金漢宮，包括國王查爾斯三世、王后卡蜜拉在內的高級王室成員都前往迎靈，凱特則被捕捉到身穿一襲黑衣，和威廉一起乘車前往。只見她戴上一串珍珠項鍊和珍珠耳環，顯得莊嚴優雅，被指是為向尤其喜愛珍珠首飾的女王致敬。

Kate very rarely wears pearl necklaces, so it immediately reminded me of the Queen. https://t.co/fwvctHOYTZ — Gert's Royals (@Gertsroyals) September 14, 2022

事實上，王室成員在哀悼場合經常佩戴珍珠，該傳統可追溯至維多利亞女王時期。而珍珠也是伊莉莎白二世的最愛，生前經常佩戴珍珠項鍊，在丈夫菲利普過世後也是。

專門分析凱特穿衣風格的推特帳號Kate's Closet也發文寫道，凱特佩戴三股珍珠項鍊，而女王大量珠寶收藏中就有許多三股珍珠項鍊。王室部落客Gert's Royals也表示，凱特很少戴珍珠項鍊，因此馬上就讓人聯想到女王。網友紛紛稱讚，「她就像平常一樣美麗」、「永遠美麗又恰到好處」、「她就是如此沉著、親切又真誠的人」。

▲ 凱特10日和威廉及哈利梅根夫婦一同現身溫莎堡外，向民眾致意。（圖／達志影像／美聯社）

英國高級珠寶行Budrevich Fine Jewellery Studio創始人布德里維奇（Arseiny Budrevich）受訪說明，以女王為首的王室成員都喜愛珍珠，因為珍珠代表貴族的慷慨、華麗與大方，也象徵純正與貞潔，「自古埃及托勒密王朝以來，珍珠一直被和階級、優雅與精緻聯想在一起，當時的王室成員佩戴珍珠來彰顯其地位。這項傳統經神聖羅馬帝國傳給法國君主，在中世紀將其發揚光大，隨後傳遍整個歐洲。」

女王靈車13日晚間在子孫迎接下駛入白金漢宮，14日下午2時將以公開遊行方式，由查爾斯三世帶隊移靈至西敏宮，開放民眾瞻仰4天，19日舉行國葬後安葬於溫莎的聖喬治教堂，長眠父母及丈夫身旁。