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英王查爾斯又發飆！　簽名拿到漏水筆：受不了這該死的東西

記者張靖榕／綜合外電報導

甫繼任的英王查爾斯三世（King Charles III）正巡視聯合王國，13日來到北愛爾蘭，在一場儀式的訪客登記簿上簽到時發現拿到漏水筆，隨即又開始抱怨起來，還說「我受不了這該死的東西」，全程被鏡頭拍下，這也是他在4天以內第2次被拍到脾氣暴躁的時刻。

▲▼英王查爾斯三世（King Charles III）因為一支漏水筆，忍不住大發牢騷。（圖／翻攝CBS News）

▲英王查爾斯三世因為一支漏水筆，忍不住大發牢騷。（圖／翻攝推特「CBS News」）

綜合外電報導，查爾斯三世當天抵達貝爾法斯特（Belfast）附近的希爾斯伯勒城堡（Hillsborough Castle），他在鏡頭前坐下，拿起筆來在訪客簽名簿上簽名。

影片中他先問，「我只是要...今天9月12日嗎？」隨從隨即回答「13日，陛下。」他接著說，「喔天啊我寫錯日期了，13日嗎？」隨從回「是的，陛下」，這時一旁的夫人卡蜜拉（Camilla）說，「你剛才簽了12日」。

查爾斯將筆遞給卡蜜拉準備起身，卻看到疑似中指部位沾到墨水，「喔天啊我恨這支筆」，卡蜜拉的手也沾到了，「喔，看，到處都是，等等」，隨從立刻上前將卡蜜拉手中的漏水筆取走。查爾斯走到後頭拿出手帕擦手，同時仍在抱怨，「我受不了這該死的東西，每次都這樣。」

▲▼英王查爾斯三世（King Charles III）因為一支漏水筆，忍不住大發牢騷。。（圖／路透）

▲查爾斯三世4天內被2度拍到在簽字時不耐煩。（圖／路透）

自從伊莉莎白女王在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）逝世後，查爾斯三世便展開一連串的行程，承受喪母之痛的同時必須履行王室職責，在希爾斯伯勒城堡簽錯日期並非當天第一次。

不過查爾斯三世暴躁的脾氣在10日於倫敦簽署《即位宣言》時也出現，他注意到桌子右邊的筆盒和墨水瓶擋到他簽字，他當場對隨從露出猙獰、不耐煩的表情，不斷擺手要隨從清理桌面。

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