新北石門青農結合在地農友　許允銘創造甘藷全年經濟價值

▲石門青農結合在地農友，許允銘創造甘藷全年經濟價值。（圖／合成照／新北市農業局、記者郭世賢攝）



記者郭世賢／新北報導

新北健康三寶「甘藷」不僅香甜美味，更富有營養價值，一直以來都是民眾喜愛美食，每年8至9月為新北甘藷盛產季節，此時甘藷渾圓飽滿、成熟度佳，是最佳賞味季節，石門青農許允銘除了販售新鮮甘藷外，還將其加工製成甘藷酥、甘藷條等產品販售，創造甘藷全年經濟。

43歲的許允銘原從事造船廠員工、泥水匠等工作，後因照顧家人及不忍家中農地荒廢等因素，返鄉種植甘藷，主要於石門區種植臺農57號、臺農66號等本土品種甘藷，面積約1甲多，年產量約3萬公斤，此外他也與在地農友契作約1萬公斤的甘藷，希望能帶動石門在地產業，創造地方共好。

▲石門青農許允銘主要種植臺農57號、臺農66號。（圖／記者郭世賢翻攝）

除了生鮮甘藷外，許允銘也打造「蕃薯明」品牌，製作全天然，無防腐劑的甘藷相關加工產品，讓消費者能吃的放心。「蕃薯明」品牌目前除了提供烤甘藷、冰心甘藷與生鮮甘藷外，還將甘藷加工製成甘藷酥、甘藷條以及加入芋頭的綜合酥等產品。

其中，熱賣商品甘藷酥，更是從種植到製作成甘藷酥，一條龍的製作流程都是許允銘一手包辦，當中的淋糖程序則是採用「乾式淋糖」，將糖水熬煮至水分快蒸發再撒至甘藷片上，形成脆口的糖塊，有別其他市面上的甘藷酥較為黏手，「蕃薯明」的甘藷酥清脆爽口，不沾手也不黏牙，非常涮嘴。

▲青農許允銘與在地農友契作約1萬公斤的甘藷。（圖／記者郭世賢翻攝）

許允銘表示，現在十分受歡迎的甘藷酥等產品的誕生是一個美麗的意外，一開始是因為碰到甘藷盛產，為了打造甘藷的多元銷售通路，將甘藷進行加工販售，沒想到大受歡迎，在消費者間建立良好的口碑，便成為「蕃薯明」品牌的招牌商品，另於假日期間，也會在富基漁港販售炭烤甘藷。

許允銘也說，未來將研發出更多樣的加工產品，將甘藷以更豐富的樣貌呈現在消費者面前，並將食農教育元素納入，規劃讓親子體驗採收甘藷、甘藷圓DIY等活動，讓更多人認識石門甘藷，並帶動石門地區的觀光農遊發展。

▲「蕃薯明」地瓜酥清脆爽口，不沾手也不黏牙。（圖／新北市農業局提供）

農業局長李玟表示，新北青農不只刻苦耐勞，更有創新精神，積極創造農產通路，研發眾多農業創意商品，農業局將持續挹注資源輔導青年農民，也鼓勵有志青年們加入農業這個大家庭，期盼年輕人為農業發展注入更多創新能量及活力。

▲一條龍的製作流程都是許允銘一手包辦。（圖／新北市農業局提供）

▲▼青農許允銘於假日期間，會在富基漁港販售「炭烤甘藷」。

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