三峽北大分館募集小愛書人　新北市圖推家庭親子閱讀

▲新北市圖三峽北大分館募集小愛書人。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

中秋連假結束，新學期剛開始，為協助學童舒緩焦慮情緒，盡快融入校園生活，更順利地學習，新北市立圖書館三峽北大分館特別規劃了「小小愛書人」親子假日閱讀活動，分別邀請幼教專家、心理師、職能治療師、以及復健師等不同領域的專家，幫助孩子透過閱讀，快速適應學校新生活。

新北市立圖書館館長王錦華表示，閱讀可以舒緩孩子的開學焦慮，新學期開始，課業難度提高，父母親陪孩子一起閱讀討論，除了可以增加孩子面對課業的信心，並可以從中培養孩子的穩定性與耐性。現代家庭平日事業、課業各自忙碌，家人間鮮少有聚在一起閱讀的時光，因此三峽北大分館特別利用週末假日，推出適合全家一起參與的親子閱讀活動，邀請父母親陪伴孩子閱讀，全家人共同學習成長。

王錦華說，三峽北大分館「小小愛書人」親子假日閱讀活動，包括9月18日「閱讀愛動手」，透過繪本故事，結合有趣的帶動唱與手作DIY，激發孩子的靈感與創意，帶大小朋友快樂閱讀；10月1日「情緒繪本－玩玩畫畫」，吳子銳心理師將透過親子共讀與藝術創作，幫助孩子培養正向的情緒管理。

另外，10月15日「親子溝通有愛無礙—育一個快樂的孩子」陽光天使職能治療兒童發展關懷聯盟呂忠益執行長將協助家長了解孩子是否有過動傾向，透過適當的閱讀改善症狀；10月30日「如何透過日常生活提升專注-閱讀陪伴孩子一起長大」永康診所復健科組長，同時也是親子天下專欄作家陳俊宇醫師將告訴父母如何陪伴孩子閱讀，透過繪本閱讀，結合日常生活中的互動，提升孩子的專注力。活動即日起報名，詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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