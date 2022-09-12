基隆檢察長赴瑞芳分局召開查賄座談　嚴查賄選暴力杜絕假訊息

▲基隆檢察長赴瑞芳警分局召開查賄座談。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

防制賄選及暴力介入選舉，臺灣基隆地方檢察署於今（12日）由檢察長余麗貞率陳怡龍、陳照世、周欣蓓三位主任檢察官及主任觀護人簡惠霠，前往新北市瑞芳警分局召開111年度地方公職人員選舉查賄制暴座談，在會中交換意見經驗，提出年底大選應注意事項，嚴查賄選暴力杜絕假訊息，淨化選前治安。

基隆地檢署余麗貞檢察長於會議中提出工作重點，希望警察同仁能結合公家、民間力量，利用科技設備，注意程序正義，強化網路宣導，勤走基層以擴大反賄選的深度與廣度，全力防制賄選，嚴禁暴力案件發生，讓選民能「選賢與能」，一同努力營造乾淨選風。

刑警大隊長蕭瑞豪會上指導與會人員，配合警政署專案期間加強查緝選舉賭盤，遏止選舉暴力，並與各分駐所所長座談和分享布雷經驗，盼檢察署與瑞芳分局加強情資整合，包含歷年來選舉情勢與相關參選人員背景，強化偵查能量，防制暴力、假消息、境外勢力以政治獻金滲透等方式干預。

瑞芳警分局長謝龍富表示，本次選舉查察的重點包括行政中立與客觀執法，年底選舉格外重要，本分局將展現查賄決心，維護選舉治安、打擊黑金暴力，全力查察賄選與防制暴力介入情事，若有任何疑似違反選罷法情事，將嚴密蒐證，依法嚴辦，以達淨化選風、公平選舉的目標。

【更多新聞】

►電鋸男缺錢把兌幣機當ATM 四處「剖肚」遭活逮下場出爐

►基隆港務局舊宿舍起火延燒多間 「屋內無電源」疑人為因素

►暌違2年！基隆海洋老鷹9／17踩街遊行 嘉年華交通管制出爐

►金山警強力肅槍毒！查獲改造槍1把、毒品 攻堅破詐團「收簿手」