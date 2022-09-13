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新北家防官「哀求式」求愛愛！女護理師吞下怒告　上訴結果出爐

▲▼新北某家防官涉嫌性侵女護理師遭起訴。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲黃姓家防官與申請保護令的女護理師發展成炮友關係，在被指控性侵後遭調職。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

時任新北市三重分局的防治組黃姓家防官，2020年初核發保護令時，結識職業為護理師的女報案人小美（化名），兩人私下發展成男女關係。事後，小美提告黃員性侵，一審新北地院判無罪，案經上訴被高院駁回，維持一審判決。

判決書指出，黃男2019年4月執行保護令事宜結識已婚、長相甜美的小美；事後，黃男背著女友，與小美發展成炮友關係，兩人多次在小美的租屋處發生關係，甚至有性交的SOP動作。

小美知道黃男有論及婚嫁的女友，在2021年1月提出終止炮友關係，卻被黃男拒絕，直到她答應黃男在2月最後一周到3月14日這段期間當黃男真正的女友，黃男才點頭答應並說「希望沒有遺憾的結束」。

然而，黃男2021年3月11日晚上在小美住處發現用過的保險套包裝，質問小美是否有跟他人性交，看到小美承認後，立刻情緒激動、大吼大叫、捶打自己及物品等，認為他付出很多幫助、拯救小美，最後小美背叛了他，而小美則吃藥後入睡。黃男將小美搖醒後，要求13日、14日要以性交作為補償，且他現在就想要「就當我求求妳，讓我心理平衡一點，我現在要佔有妳」。

小美表示，她當下有拒絕，表明剛吵架完沒有心情，但黃男仍把下體塞到她的嘴巴說「拜託了」，最後兩人沒使用保險套發生關係，黃男也射在她的嘴裡並叫她吃掉；隨後，黃男幫她沖澡，並帶著鑰匙離開她家。這段過程讓她越想越害怕，忍不住打電話給男姓友人，在對方的陪同下驗傷報警。

▲▼兩性,感情,分手,單身,自信,孤獨。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲法官認為小美因黃男哀而同意發生關係，圖與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

小美的友人證稱，小美當時情緒激動，不斷發抖及哭泣。此外，事發後小美也有傳訊息給黃男問「我都說了我不要，你還是硬上了」，黃則回「我後來有問妳了不是嗎？」「妳說不勉強」，小美則說「我是說我不想被勉強」，並相約見面，將住處鑰匙拿回。

黃男否認犯行辯稱，與小美發生關係時並未違反小美的意願，性交前小美也沒說不願意等話，且他主動脫掉衣服後，小美就以口幫他服務，全程沒有反抗的情況，直到最後射在小美嘴巴，對方都沒有拒絕也未表現不悅，如同過去的SOP一樣。黃男辯護人辯稱，黃男未對小美施用違反意願的方法而性交，就算是小美說的「情緒勒索方式」，也無法違反小美意願而發生關係。

對此，小美則說，她拒絕說不要後，黃男立刻說「求求妳，就當讓我心理平衡一點」，便要求她口交，她沒有任何言語或動作上的反應，最後吞掉時也是沒有肢體上的反抗，「我覺得事情已經這樣了，我再反抗也沒用，那趕快結束好了」，黃男事後還跟她說「妳不覺得現在做完之後比較輕鬆嗎？就像床頭吵床尾和一樣」。

一審地院認為強制性交的罪證不足，因此判黃無罪。檢方認為，我國亦明定CEDAW具國內法效力，於2007年6月8日公布「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」，任何性行為都應建立在相互尊重，彼此同意的基礎上，「說不就是不！」、「她（或他）說願意才是願意！」。因此，對方沉默時不是同意，對方不確定或猶豫也不是同意，並無所謂「沒有說不行，就等於願意」或有「半推半就」的模糊空間，因此繼續上訴。

對此，高院認為，黃男在幾乎哀求的情況下獲得同意，與小美發生關係時，小美無拒絕或抗拒行為，且全程依過往親密的SOP方式進行，難認黃男主觀上有強制性交犯意，且沒有使用壓制小美自由意志的手段，客觀上難認有違反小美的表現，因此駁回上訴，維持一審判決。

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