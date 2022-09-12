重機4貼飆台61！2幼兒竟沒戴安全帽　警曝最終結局：無法開罰

記者蔡佩旻／雲林報導

昨有民眾在爆料公社貼出一段影片，位於台61西濱快速道路有黃牌重機奔馳，後方汽車駕駛赫然發現，男性騎士與後方女乘客中間竟還夾著一男一女幼童4貼，並拍下畫面。北港警分局今（12）日說明，除重機騎士違反超載、乘載違規、乘客未戴安全帽等法規外，持手機錄影之汽車駕駛亦同違反道交條例，但無法開罰。

▲一名重機騎士載著妻小共4貼，高速奔馳於台61快速道路，清晰可見除了超載之外，中夾坐的2名幼童均未戴安全帽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

有網友11日在臉書社團PO出影片，影片中一輛黃牌重機疑似為父親騎乘、母親坐在最後靠著背墊，而中間夾坐著一男一女幼子，女童眼睛疑似被風吹得睜不開，雙手由後方母親反摺緊抓著，而另名較小的男童則反坐，在母親懷裡安穩睡著，經證實該路段為雲林縣北港警分局轄區。目前網路影片已遭刪除，但仍被網友截錄於line社群轉發。

北港警分局今發說明，有關台61線快速道路汽車駕駛持手機拍攝黃牌大型重型機車4貼違規，因該段影片未有詳註地點與時間，亦未有明確檢舉者，僅是於網路上貼文，故無法開罰，僅針對其雙方違規事項說明觸犯之道路交通管理處罰條例。

北港警分局表示，其中汽車駕駛持手機錄影違反31之1條1項可處新臺幣3000罰鍰。

黃牌大型重型機車四貼違反30條1項4款處新臺幣3000元以上18000元以下罰鍰；針對孩童未戴安全帽違反31條1項6款，處新臺幣500罰鍰；另機車附載人員或物品未依規定者，依《道路交通管理處罰條例》第31條規定，可處駕駛人新臺幣300元以上600元以下罰鍰；機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣500元罰鍰。

北港警分局再度呼籲用路人，務必遵守交通規則，注意交通安全，不要為了拍違規，自己也違規，危害其他用路人的安全。



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