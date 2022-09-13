蔣萬安談台北景點被王偉忠吐槽　黃珊珊酸：又不是質詢蘇貞昌

▲台北市長參選人黃珊珊出席政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

針對要帶國際友人到台北哪些地方遊玩？國民黨台北市長參選人蔣萬安12日接受專訪時，先是回顧大學時期帶南非學生到士林夜市、光華商場，再說要到萬華等地區，讓主持人王偉忠直言「只打65分」，引發網友熱議。無黨籍台北市長參選人黃珊珊13日大酸，這是一個輕鬆的節目，不用這麼緊張，「又不是質詢（行政院長）蘇貞昌。」

黃珊珊13日上午舉辦「智慧城市」政見發表記者會，會後接受媒體訪問。被問到蔣萬安上王偉忠節目時，提及要帶國際友人到台北玩的景點，被王偉忠評分65分一事，黃珊珊回應，自己不會幫他人打分數。

至於若國際友人來台，會帶對方到哪些景點？黃珊珊表示，要看國際友人從哪裡來，如果是從紐約到台灣，她會帶對方去看台北101；如果國際友人是從日本來台，可能會去與日本文化有關的北投溫泉，不過她最想帶所有國際友人去看陽明山藍寶石泉、自來水博物館的地下水宮殿。

黃珊珊指出，自己最喜歡的是貓空千階步道，以及台北市重要的「台北大縱走」，倘若國際友人想看台北市古蹟文化，則是到大稻埕、萬華等，「我最喜歡貓空跟內湖碧山巖，這些場域要看國際友人從哪裡來，就帶他去看台北市最精華的地方。」

發言人李昀臻補充道，黃珊珊也有上過王偉忠節目。黃珊珊則說，自己確實也有參加過，王偉忠節目是很輕鬆的，「我覺得好像不用那麼緊張，因為又不是去面試，也不是去質詢蘇貞昌嘛！」

▼台北市長參選人黃珊珊、企業家翟本喬。（圖／記者林敬旻攝）