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國民黨雲林縣長參選人張麗善　今在數百支持者簇擁下完成登記

▲雲林縣長張麗善今日在數百鄉親的支持下，完成下屆雲林縣長的參選登記。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善今日在數百鄉親的支持下，完成下屆雲林縣長的參選登記。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨提名雲林縣長參選人張麗善今（2）日上午8時許，在數百鄉親支持下完成下屆雲林縣長競選連任參選登記，雲林縣長張麗善公佈參選核心理念「雲林上場加速前進」，及「2030前進雲林」。

張麗善說，過去四年積極打造能讓雲林子弟回鄉、生長的就業環境，改造投資環境、推動經濟發展。四年前參選時的主要訴求「雲林上場」，經過這四年來的努力，如今可以驕傲地說出：「雲林已正式上場！」

▲雲林縣長張麗善今日在數百鄉親的支持下，完成下屆雲林縣長的參選登記。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善今日完成下屆雲林縣長的參選登記，立法委員林文瑞、雲林縣議會議長沈宗隆、副縣長謝淑亞亦到場陪同。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善舉例，雲林縣民的總所得在她主政下，雲林每戶的總所得平均增加約15萬，半導體封測大廠「矽品」也進駐動工。她此次爭取連任的核心理念就是「雲林上場加速前進」及「2030前進雲林」。

張麗善說，「這四年來的政績可說是琳瑯滿目、不勝枚舉。經過篩選後，縣府團隊總共整理了30項重要政績。」廣設長青食堂156處，全面協助裝設住警器，普及率達9成7，全台第一個做到「班班有冷氣」的縣市等。

針對未來施政願景藍圖，張麗善也表示：「過去四年雲林已正式上場，未來我們將繼續加速前進。我們將以『智慧經濟』、『低碳永續』、『安全健康』、『共融發展』四大面向作為未來30項政策的核心主軸。」讓雲林在2030年時，成功轉型為100%、成熟的「農工商科技城」。

▲雲林縣長張麗善今日在數百鄉親的支持下，完成下屆雲林縣長的參選登記。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善公佈參選核心理念「雲林上場加速前進」，及「2030前進雲林」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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