國民黨控「擋疫苗」以疫謀亂？　民進黨團再端「抗中保台」

▲民進黨立委林楚茵（左）與郭國文（右）回應輿情。（圖／記者陳煥丞攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

年底地方選舉在即，去年慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，期間政府是否曾「擋疫苗」成為選戰攻防焦點。民進黨立法院黨團13日上午舉行記者會，痛批國民黨以疫謀亂，立委林楚茵直指，去年真正卡疫苗的是中國，但國民黨不僅無視，還想要引進中國無效的疫苗，若不是政府當時「抗中保台」，現在人民恐已施打了科興疫苗。

民進黨立法院黨團今天上午舉行記者會，批評藍營「以疫謀亂、有完沒完」。黨團書記長郭國文說，國民黨團近期頻頻舉行記者會，將先前防疫議題冷飯熱炒，要達到自身政治目標，「你們到底有完沒完？」例如國民黨立委賴士葆、費鴻泰、蔣萬安、台灣民眾黨立委蔡壁如都曾主張扶植國產疫苗，但最近又企圖藉由打壓高端疫苗，指控政府「擋疫苗」，目的是為了讓中國疫苗能夠進來並「狹怨報復」，假借BNT疫苗的問題打擊民進黨台北市長參選人陳時中。

林楚茵說，中國現在持續進行封城政策，證明中國的科興疫苗無效，最近常講「抗中保台」，代表「抗中國保台灣」，政府卡的是中國無效的疫苗和其對於台灣的侵害，國民黨為了自己的選舉紅利做政治操作，一直想要形塑「政府卡疫苗」的氛圍，然而，就連外媒路透社去年都有報導，真正卡疫苗的是中國，政府只好透過民間企業協助。

林楚茵批評，當時中國國民黨一方面無視中國卡住台灣的取得BNT疫苗，另一方面又想要引進中國疫苗，如果去年政府沒有「抗中保台」，現在人民是不是早就施打了無效的科興疫苗？她說，國民黨惡意栽贓抹黑防疫成果，用手機搜尋並不難，國民黨是忘記了，還是害怕想起來？