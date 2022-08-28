　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「雲林不能再內耗！」　張麗善：只要雲林變得更好我從不分黨派

▲▼雲林縣長張麗善。（圖／張麗善臉書）

▲雲林縣長張麗善。（圖／張麗善臉書）

記者陶本和／台北報導

國民黨全國黨代表大會28日於桃園國立體育大學綜合體育館舉行，黨主席朱立倫率藍營六都市長、所有縣市長及部分直轄市議員參選人登台，營造團結氛圍。會後，雲林縣長張麗善透過臉書表示，三年多執政以來，是雲林自2005年以來，首次由國民黨執政，她深知人民的交付是多麼得來不易，所以用心做、拚命做，「只要能夠讓雲林變得更好，我從不分黨派，因為雲林已不能再內耗」。

朱立倫在開幕致詞時表示，面對選舉，要結合社會各界的力量，不只正藍，還要讓更多中間選民、年輕選民認同，年底是一個團結戰鬥的選戰，我們不怕困難，我們不怕民進黨任何抹黑、任何攻擊，「我們團結起來，相信只要我們的力量共同團結起來，我們年底一定勝利成功」。

對此，張麗善於會後表示，今天上午，她在國民黨全代會與各縣市首長參選人齊聚，一起展現「為人民拚好日子」的決心。她說，2018年底，很榮幸獲得雲林鄉親的託付，這三年多來，把握每一天，全心全意只為了讓雲林變得更好。

張麗善表示，這三年多來，也是雲林自2005年以來，首次由國民黨執政，她深知人民的交付是多麼得來不易，所以她用心做、拚命做，「只要能夠讓雲林變得更好，我從不分黨派，因為雲林已不能再內耗」。

張麗善承諾，她會繼續抱持著感恩的心情，為人民拚好日子，雲林已經有顯著的改變，大家一起加油，讓這股正向的力量持續下去。

▲▼國民黨全代會,在黨主席朱立倫帶領下,黨提名直轄市市長及市議員、縣市長候選同志一齊上台展現團結。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國民黨全代會,在黨主席朱立倫帶領下,黨提名直轄市市長及市議員、縣市長候選同志一齊上台展現團結。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
快訊／爬瑞芳燦光寮步道迷路！登山男受困　警消深夜急救援
妻子新衣「背後有2口袋」！網見細節驚呆
快訊／柬埔寨3台灣人被擊斃！死者全30歲　命案現場曝光
快訊／仇警網紅道歉了！照片文章全刪除
S2O「百大DJ變百吉DJ」　羅百吉本尊說話了
三寶鬼切2車道下高架！特斯拉「極限逃生」警要找人了
中秋吃柚禁忌！醫點名「這類人」吃了恐致命　別和5藥物一起吃
吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了
《全明星》首位「女隊長」出爐！　網驚：超意外

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「雲林不能再內耗！」　張麗善：只要雲林變得更好我從不分黨派

城博會官網英譯慘不忍睹！網怒轟「丟臉之都」　北市府認了：有錯失

「塑膠模型鄭運鵬」爆抄襲日劇？視覺設計超像　網傻：又來了

陳時中發言人莊瑞雄南投現身　幫好友蔡培慧站台

寵物政策開打！「超凶」前主播批黃捷：把自己當高雄女王？

全台85％以上「支持死刑」　柯文哲：民眾黨沒有特別意見

帛琉副總統訪團有成員確診　外交部：29日暫緩拜會蔡英文

民進黨首場百工百業造勢活動在雲林　蔡英文：雲林贏台灣就贏

呂秀蓮：台灣要製造「和平奇蹟」　留意是否有人想當台灣特首

鄭寶清宣布參選　鄭文燦：該做的努力都沒有少過！

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

高雄球棒隊出沒攔車猛砸窗　2阿嬤奮勇勸架！網：Respect

妹子解剖課徒手抓青蛙　崩潰尖叫：怎麼這麼肥

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱孫哭了」　劉子銓「狂聞她嫩腳」超寵親不停

三寶神之傾角靠左右轉　網：壓車外內外沒毛病XD

「雲林不能再內耗！」　張麗善：只要雲林變得更好我從不分黨派

城博會官網英譯慘不忍睹！網怒轟「丟臉之都」　北市府認了：有錯失

「塑膠模型鄭運鵬」爆抄襲日劇？視覺設計超像　網傻：又來了

陳時中發言人莊瑞雄南投現身　幫好友蔡培慧站台

寵物政策開打！「超凶」前主播批黃捷：把自己當高雄女王？

全台85％以上「支持死刑」　柯文哲：民眾黨沒有特別意見

帛琉副總統訪團有成員確診　外交部：29日暫緩拜會蔡英文

民進黨首場百工百業造勢活動在雲林　蔡英文：雲林贏台灣就贏

呂秀蓮：台灣要製造「和平奇蹟」　留意是否有人想當台灣特首

鄭寶清宣布參選　鄭文燦：該做的努力都沒有少過！

樂團主唱遭控性侵4歌迷！　認錯「老婆兒子都知道」：會記取教訓

快訊／爬瑞芳燦光寮步道迷路！登山男受困12小時　警消深夜急救援

柬埔寨3台灣人被擊斃！死者全30歲命案現場曝光　桌上放台味甜點

戴資穎、周天成世錦賽斬獲銅牌　下週持續出賽日本公開賽

快訊／仇警網紅道歉了！照片文章全刪除：接受師大開除我

「雲林不能再內耗！」　張麗善：只要雲林變得更好我從不分黨派

妻子新衣「背後有2口袋」！網見細節驚呆：貼心好老婆

HONDA「最強小車」N-Box新增特仕車型！主打都會時尚更顯貴氣

S2O「百大DJ變百吉DJ」　羅百吉本尊力挺：台灣人不是次等的！

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓坦言：你成功傷到我惹

小巷遇「假摔哥」move倒地！ 連狗都懶得理...網笑瘋:剛入行

政治熱門新聞

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

快訊／國民黨全代會爆發肢體衝突　徐正文鬧場眼鏡被打掉

他全代會上提「2異見」洗臉朱立倫　現場4度掌聲響起

鄭寶清宣布參選　民進黨：登記就開除黨籍

鄭寶清參選桃園　鄭運鵬競辦回應

黃珊珊正式參選　發言人團隊亮相

陸無人機侵擾小金門！　金防部證實

遭郭台銘批評「尸位素餐」　徐國勇低調未表態

快訊／郭台銘嗆該下台　徐國勇喊冤：我不會尸位素餐

「國防高層該醒了」　他憂：陸無人機攜炸彈呢？

四叉貓起底鄭寶清「網軍公司」　指稱也在幫新黨、民眾黨

參選人擺拍露奶　黃安轉發力挺

軍方5年前已公告「可開槍擊落空拍機」　開槍程序規定一次看！

「塑膠模型鄭運鵬」爆抄襲日劇？網傻：又來了

更多熱門

相關新聞

陳時中布條遭整張臉挖空！64歲男認了

陳時中布條遭整張臉挖空！64歲男認了

台北市長參選人陳時中與民進黨台北市議員洪健益同框的2面選舉布條，近日疑似遭人惡意破壞，其中陳時中的臉幾乎都被整片挖空割下，一旁的洪健益則未受影響。警方獲報後調閱附監視器，發現是1名64歲劉姓男子所為，他到案後坦承犯行，全案依毀損罪送辦。

陳時中發言人莊瑞雄南投現身　幫蔡培慧站台

陳時中發言人莊瑞雄南投現身　幫蔡培慧站台

民進黨首場百工百業造勢　蔡英文：雲林贏台灣就贏

民進黨首場百工百業造勢　蔡英文：雲林贏台灣就贏

鄭寶清參選　鄭文燦：該做的努力沒少過

鄭寶清參選　鄭文燦：該做的努力沒少過

四叉貓起底鄭寶清「網軍公司」　指稱也在幫新黨、民眾黨

四叉貓起底鄭寶清「網軍公司」　指稱也在幫新黨、民眾黨

關鍵字：

2022九合一大選2022雲林縣長張麗善

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜愛穿瑜伽褲　「下面形狀明顯」阿伯猛盯

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

他曝「有錢人的家」長這樣　全場嚇慘了

才宣布交台灣男友　陸生網紅被母勸分手

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

S2O驚見「女體盛」辣妹躺平任食

即／花蓮外役監逃犯抓到了！許亞倫苗栗落網

台視「當家小生」井洪病逝！享壽81歲

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

近視士兵沒戴眼鏡　「長官看成靶」一槍命中

粉絲約基努李維來婚禮！真的到了

網紅酸殉職2警　台南警將嚴辦

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

更多

最夯影音

更多
便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了
翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面