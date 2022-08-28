「雲林不能再內耗！」　張麗善：只要雲林變得更好我從不分黨派

▲雲林縣長張麗善。（圖／張麗善臉書）



記者陶本和／台北報導

國民黨全國黨代表大會28日於桃園國立體育大學綜合體育館舉行，黨主席朱立倫率藍營六都市長、所有縣市長及部分直轄市議員參選人登台，營造團結氛圍。會後，雲林縣長張麗善透過臉書表示，三年多執政以來，是雲林自2005年以來，首次由國民黨執政，她深知人民的交付是多麼得來不易，所以用心做、拚命做，「只要能夠讓雲林變得更好，我從不分黨派，因為雲林已不能再內耗」。

朱立倫在開幕致詞時表示，面對選舉，要結合社會各界的力量，不只正藍，還要讓更多中間選民、年輕選民認同，年底是一個團結戰鬥的選戰，我們不怕困難，我們不怕民進黨任何抹黑、任何攻擊，「我們團結起來，相信只要我們的力量共同團結起來，我們年底一定勝利成功」。

對此，張麗善於會後表示，今天上午，她在國民黨全代會與各縣市首長參選人齊聚，一起展現「為人民拚好日子」的決心。她說，2018年底，很榮幸獲得雲林鄉親的託付，這三年多來，把握每一天，全心全意只為了讓雲林變得更好。

張麗善表示，這三年多來，也是雲林自2005年以來，首次由國民黨執政，她深知人民的交付是多麼得來不易，所以她用心做、拚命做，「只要能夠讓雲林變得更好，我從不分黨派，因為雲林已不能再內耗」。

張麗善承諾，她會繼續抱持著感恩的心情，為人民拚好日子，雲林已經有顯著的改變，大家一起加油，讓這股正向的力量持續下去。

▲▼國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）