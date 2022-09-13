圖／今天不吃滷肉飯了　陳時中訪南機場與長者共餐

▲陳時中今天參與忠勤里社區共餐。（圖／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中12日透過臉書分享在萬華大啖滷肉飯等美食的文章，卻誤植美食部落客照片惹議，陳時中13日訪問南機場幸福食物銀行暨社區關懷據點時表示，已經向該名部落客表達歉意，隨後冒雨步行至社區關懷據點，參觀借還書工作坊、社區廚藝教室，並與社區長者共餐享用午飯，不少長輩趁著打菜與陳時中擊拳致意喊加油。

陳時中今天上午赴南機場食物銀行，拜訪忠勤里長、食物銀行創辦人方荷生，他說，食物銀行在國內只有幾處，南機場這處辦得特別好，未來入主台北市政府，會把經驗拓展到更多社區，大家一起做，造福更多人。

方荷生則分享，食物銀行是要讓有需要的人，當家裡有事情、變故的時候得到幫助，在這裡，雖然不會給予現金，但食物銀行會給需要的人半年的物資，並且讓人逐月領取，如果半年真的不夠，可以再領半年，目前台灣食物銀行聯合會有60間，希望在全國319鄉鎮都建構食物銀行，平時可以幫助需要的人，疫情災變時也有存糧，可以啟動備災功能。

食物銀行計劃的主要目的，是藉由慈善團體號召熱心的廠商，為未能解決三餐的人士及家庭，提供緊急及短暫的膳食援助，方荷生自2001年開始為里內的獨居老人送餐，並於2016年發起「台灣食物銀行聯合會」，包括家樂福、美聯社等企業都陸續響應其惜食理念。

▲民進黨台北市長參選人陳時中接受媒體聯訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲陳時中昨天前往萬華享用美食。（資料照／記者周宸亘攝）