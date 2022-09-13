　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

圖／今天不吃滷肉飯了　陳時中訪南機場與長者共餐

▲▼陳時中參訪南機場幸福食物銀行暨社區關懷據點 。（圖／記者許靖騏攝）

▲陳時中今天參與忠勤里社區共餐。（圖／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中12日透過臉書分享在萬華大啖滷肉飯等美食的文章，卻誤植美食部落客照片惹議，陳時中13日訪問南機場幸福食物銀行暨社區關懷據點時表示，已經向該名部落客表達歉意，隨後冒雨步行至社區關懷據點，參觀借還書工作坊、社區廚藝教室，並與社區長者共餐享用午飯，不少長輩趁著打菜與陳時中擊拳致意喊加油。

陳時中今天上午赴南機場食物銀行，拜訪忠勤里長、食物銀行創辦人方荷生，他說，食物銀行在國內只有幾處，南機場這處辦得特別好，未來入主台北市政府，會把經驗拓展到更多社區，大家一起做，造福更多人。

方荷生則分享，食物銀行是要讓有需要的人，當家裡有事情、變故的時候得到幫助，在這裡，雖然不會給予現金，但食物銀行會給需要的人半年的物資，並且讓人逐月領取，如果半年真的不夠，可以再領半年，目前台灣食物銀行聯合會有60間，希望在全國319鄉鎮都建構食物銀行，平時可以幫助需要的人，疫情災變時也有存糧，可以啟動備災功能。

食物銀行計劃的主要目的，是藉由慈善團體號召熱心的廠商，為未能解決三餐的人士及家庭，提供緊急及短暫的膳食援助，方荷生自2001年開始為里內的獨居老人送餐，並於2016年發起「台灣食物銀行聯合會」，包括家樂福、美聯社等企業都陸續響應其惜食理念。

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者許靖騏攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中接受媒體聯訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼陳時中萬華廣照宮參香。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳時中昨天前往萬華享用美食。（資料照／記者周宸亘攝）

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／新北飆破9千例！　全台各縣市確診分佈曝
快訊／中秋後確診暴增！　今+46795例本土
獨／最新撞擊畫面曝！BMW M3市區飆140　「沒煞車」直撞
我不要分手…21歲女攀13樓外牆險墜落　勇警緊拉住雙手
台鐵平溪線二度落石砸軌！　區間車又撞上
iPhone 14預購量不如前代　iPhone 13系列反熱
LIVE／蔣萬安影帝級演繹丟偶包　批陳時中變傀儡任人擺布
才歡度愛妻生日！新婚試駕BMW M3生死永隔　甜蜜生活照成雲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣主權屬中華民國！　他受印媒專訪：維繫兩岸和平應維持現狀

義務役延長1年研議進度曝！　總統府：要符合「不對稱作戰」思維

民眾黨團指「幻象妥善率下探3成」　邱臣遠：國防部該思考去留問題

出席英女王國葬？　外交部：熱切盼能用適當方式表哀悼

黃珊珊成立虛擬競總　拋智慧城市政見！將創「自願實名制」平台

圖／今天不吃滷肉飯了　陳時中訪南機場與長者共餐

蔣萬安談台北景點被王偉忠吐槽　黃珊珊酸：又不是質詢蘇貞昌

BNT疫苗採購始末　台積電、鴻海、慈濟申請過程一次看

蔣萬安、黃珊珊搶當「厭綠盟主」　他曝原因：仇恨值已成勝選關鍵

假消息！網傳投票可錄影、票箱不透明會作票　中選會：勿亂傳

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

烤肉引惡火奪祖孫3命！　女衝2樓救公嬤雙親悲痛

非洲「兇猛路障」釀塞車 23隻獅子慵懶慢逛大街

台灣主權屬中華民國！　他受印媒專訪：維繫兩岸和平應維持現狀

義務役延長1年研議進度曝！　總統府：要符合「不對稱作戰」思維

民眾黨團指「幻象妥善率下探3成」　邱臣遠：國防部該思考去留問題

出席英女王國葬？　外交部：熱切盼能用適當方式表哀悼

黃珊珊成立虛擬競總　拋智慧城市政見！將創「自願實名制」平台

圖／今天不吃滷肉飯了　陳時中訪南機場與長者共餐

蔣萬安談台北景點被王偉忠吐槽　黃珊珊酸：又不是質詢蘇貞昌

BNT疫苗採購始末　台積電、鴻海、慈濟申請過程一次看

蔣萬安、黃珊珊搶當「厭綠盟主」　他曝原因：仇恨值已成勝選關鍵

假消息！網傳投票可錄影、票箱不透明會作票　中選會：勿亂傳

本土狂飆4.6萬例！昨發出8816人份口服藥「創6／27以來新高」

建築工人撿皮夾直奔派出所　失主見恩人擁抱流淚：人間最美風景

中國人壽原董事長被逮捕　涉嫌受賄、隱瞞境外存款

統神中秋開台…想老婆卻嘴硬進門就跳針　003暴氣回罵：你已經輸了

吉卜力神作《神隱少女》：在暗潮洶湧的社會浪潮中，不要忘了你的名字

南警強勢打擊犯罪　治安平穩市民很有感

快訊／今本土+46795！新北飆破9千例　各縣市確診分佈曝

快訊／中秋效應來了！今增46795例本土「時隔83天以來新高」

窮男能約到正妹？祖雄「只花2000元」成功約砲大戰2回合　尷尬過程曝

台灣主權屬中華民國！　他受印媒專訪：維繫兩岸和平應維持現狀

泰網美在家直播做飯與粉絲互動　突然臉色慘白...下秒「昏倒暴斃」

政治熱門新聞

陳時中遭爆盜圖　小編群今早164字道歉滅火

慈濟曝「買BNT內幕」　打臉陳時中

陳時中再爆盜圖！　他嚴重懷疑「團隊有內鬼」

打臉周玉蔻　陳時中：我當然也會稱證嚴為上人

快訊／小編出包盜圖　陳時中道歉了：確實是不對

怒轟民進黨向慈濟開戰　她：為了選舉和5百萬人對幹？

獨／雲林縣長張麗善女兒今日出閣

慈濟疫苗傷到陳時中　周玉蔻開轟證嚴法師：為什麼要尊稱她上人？

賴品妤、黃捷COS「間諜家家酒」　吸3.2萬網友按讚

柔性政黨也開鍘！民眾黨除名6違紀參選人　他當退輔會長：幫大家出氣

陳時中因滷肉飯被罵翻　放眼政壇「亞洲盜圖王」是他

陳時中吃滷肉飯她坐在隔壁　傻眼嘆：真的有去吃而且吃很多

「9千萬」級台北城博會人潮僅10萬　她嘆：柯市長這是何苦？

卸任後要去哪？柯文哲：先回台大報到

更多熱門

相關新聞

黃珊珊虛擬競總　將創實名制平台

黃珊珊虛擬競總　將創實名制平台

九合一大選倒數74天，首都台北市長選戰激烈，各政黨參選人紛紛提出政見。無黨籍台北市長參選人黃珊珊13日拋政策，主題為「智慧城市」，除了先公佈虛擬競選總部外，還邀請各政黨參選人也可登錄資料供選民參考，另外再提要成立「自願實名制」的網路平台。

麥寮港拚工商綜合港　南公用碼頭預計2027年開闢完成

麥寮港拚工商綜合港　南公用碼頭預計2027年開闢完成

蔣被吐槽　黃珊珊酸：又不是質詢蘇貞昌

蔣被吐槽　黃珊珊酸：又不是質詢蘇貞昌

網傳投票可錄影　中選會：假消息！

網傳投票可錄影　中選會：假消息！

黃珊珊曝當選後要做的3件事

黃珊珊曝當選後要做的3件事

關鍵字：

陳時中2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

精準預言女王離世！他預測「查爾斯三世駕崩時間」

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

房東最愛「房客職業」竟是它！

棒棒堂富少Monkey「新歡是涉毒網美」！曾藏1級毒品

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

陪試駕BMW M3喪命　合夥麻吉悲慟哀悼

蘋果官方認證無殘值！兩款熱銷機被踢出舊換新名單

家產2兆台幣…賭王千金點頭嫁消防員男友

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！網紅整坨吐掉：吞不下去

台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

超級路霸一停700天！今遭拖吊

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面