談北市疫苗卡關　柯文哲酸周玉蔻：若證嚴變「中共同路人」就太好笑

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前表示，去年採購BNT疫苗時，接到來自政界、工商業界大老電話勸「別浪費力氣」，使外界質疑中央、前衛福部長陳時中卡民間購買BNT，資深媒體人周玉蔻為此批評證嚴。台北市長柯文哲12日表示，若證嚴也被罵成中共同路人，那就實在太好笑了。

柯文哲12日下午赴市議會備詢，國民黨台北市議員陳重文表示，前台北市副市長黃珊珊透露中央卡台北市政府買疫苗，這個「中央」到底是指陳時中，還是行政院長蘇貞昌？柯文哲回應，不曉得是誰，反正就是去詢問中央，對方會列出一大堆要做的事情，但每一樣都很矛盾，「很困難啦！」不要說北市府，連鴻海集團創辦人郭台銘去買也卡很久。

陳重文請柯文哲還原北市府自購疫苗卡關的過程，柯文哲僅說，要進疫苗時要走一大堆申請程序，「每樣看起來都很⋯反正我也不會講，就是你覺得你走來走去、路走不出去就對了。」當時都是黃珊珊負責，但看流程圖很困難。

柯文哲認為，慈濟做了就是做了，也沒有要邀功，並不希望去得罪當前政府，「我看哪天老郭（鴻海集團創辦人郭台銘）受不了就跳出來講。」

隨後，陳重文提及，周玉蔻在臉書批評慈濟疫苗事件，還說為什麼要尊稱證嚴為「上人」，是不是只要對陳時中不友善、不利的事情，都會被抹紅或成為「中共同路人」？柯文哲聽聞後則笑稱，「等到有天證嚴也被稱中共同路人⋯我就覺得實在是太好笑了！」

柯文哲說，慈濟已經盡力量了，當時也是靠慈濟力量才能讓BNT進來，不然不曉得要拖到何時，連郭台銘去都沒有用；若自己有機會當上總統，他不會幹這種事情，「我覺得人民生命還是基本的，政府還是要愛護人民。」疫情已經這麼嚴重了，該進來就趕快進來，「人家願意出錢，也不讓人進來，太過分了！」

柯文哲強調，他不是反對台灣生技產業，問題是高端沒辦法拿到國際認證，倘若台灣被封鎖、無法買疫苗就算了，那也只好打高端，但明明連立陶宛等小國都可買到疫苗，台灣卻買不到，「我就要問8400億跑去哪裡了？」